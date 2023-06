Motorradfahrer bei Unfall auf dem Ochsenkopf schwer verletzt

Am gestrigen Freitag ereignete sich ein schwerer Motorradunfall auf dem Ochsenkopf

Arnsberg/Sundern. In einer Kurve geriet ein Motorradfahrer auf dem Ochsenkopf zwischen Arnsberg und Sundern in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Auto.

Am gestrigen Freitag verunglückte gegen 18:20 Uhr ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Duisburg auf dem Ochsenkopf (L685). Er geriet in einer scharfen Linkskurve auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte mit einem entgegenkommenden Autos eines 26-jährigen Mannes aus Arnsberg. Der Kradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

