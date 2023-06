Das Team von Schulte Lagertechnik aus Sundern macht bei den Mud Masters in Herdringen mit.

Sportevent Mud Masters 2023 in Herdringen: Schlammschlacht hat begonnen

Herdringen. Alle haben viel Spaß im Matsch: So sieht das Team von Schulte-Lagertechnik aus Sundern vor und nach den Mud Masters in Herdringen aus.

Der Mud Masters Hindernislauf lockt an diesem Wochenende erneut tausende Abenteurer und Erlebnissportlerinnen und Sportler nach Herdringen. So waren am heutigen Samstag beispielsweise 22 Mitarbeitende der Firma Schulte aus Sundern dabei. „Dieses Event ist unternehmensseitig gesponsort worden, um den Zusammenhalt der Kolleginnen und Kollegen zu stärken und sich über die Abteilungsgrenzen hinaus besser kennen zu lernen“, verrät Fabian Kuhlmann, Marketingleiter bei Schulte.

Das Schulte-Team sauber und ordentlich gekleidet vor dem Event. Foto: Privat / WP

Aber damit nicht genug: Insgesamt 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind an diesem Wochenende beim Abenteuerlauf durch Schlamm, Matsch und über aufgebaute Hindernisse dabei. Außer Firmen, Sportlerinnen und Sportler können auch Familien mit Kindern mitmachen. Es gibt zwei Hindernisstrecken: eine ist drei Kilometer lang und die andere fünf Kilometer.

Die Hindernisse bestehen unter anderem aus Holzklettergeräten, es gibt eine Rutsche von fünf Metern Länge und natürlich jeder Menge Schlamm und klebrigen Matsch. Damit alle müde und zufrieden ins Ziel gelangen, sind Barrieren für alle Größen und Fitnessniveaus aufgebaut. Aus Sicherheitsgründen gibt es kein tiefes Wasser. Näheres zu einem späteren Zeitpunkt in Ihrer Westfalenpost.

Und so sieht die muntere Truppe nach dem Hindernislauf aus. Foto: Privat / WP

