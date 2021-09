Müschede: Dorffest mit DJ und Blasmusik

Auch der Musikverein Müschede will am morgigen Samstag beim Dorffest zur Stimmung beitragen.

Müschede. Die Müscheder Schützen als Veranstalter arbeiten gemeinsam mit der Stadt ein Hygienekonzept aus.

Am Samstag, 4. September, plant die Schützenbruderschaft Müschede ab 15 Uhr an und in der Schützenhalle ein Dorffest. Dabei werden nachmittags die Musikvereine Hachen und Müschede sowie der Spielmannszug Müschede für die musikalische Untermalung sorgen. Der Förderverein der Grundschule wird Kaffee und Waffeln verkaufen, für die abendliche Musikunterhaltung sorgt ein DJ. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung werden aber nur Geimpfte und Genesene sowie Personen mit einem negativen PCR-Test eingelassen. Ein einfacher Test reicht nicht aus, da am Samstag auch getanzt werden darf. Allen, die eine Corona-Impfung nachweisen können, nehmen an einer Verlosung teil. Es werden Fass- und Flaschenbier angeboten. Um 18 Uhr wird dann auch ein „Corona-Königspaar“ ermittelt.

Maximal werden für das Dorffest nur 300 Gäste zugelassen

Natürlich, so die Schützen, bleibe die weitere Corona-Entwicklung hier insgesamt abzuwarten. Zudem könne sich das Programm gegebenenfalls noch kurzfristig ändern. Derzeit wird ein Hygienekonzept in Absprache mit der Stadt erstellt. Die Schützenbruderschaft behält sich vor, maximal 300 Gäste auf das Festgelände zu lassen. Einlass ist bis 22 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg