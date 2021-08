Müschede: Förderverein für Eulen-Kindergarten gegründet

Müschede. Die beherzten Initiatorinnen sind Andrea Schulte, Kathrin Schäperklaus und Annette Fabri. Sie hoffen nun auf Spenden.

Jeder hat mal klein angefangen, so auch der zu Beginn des Jahres neu gegründete Förderverein des Eulenkindergartens in Müschede. Warum der Verein von den drei Initiatorinnen Andrea Schulte (Vorsitzende), Kathrin Schäperklaus (2. Vorsitzende) und Annette Fabri (Kassiererin) gegründet worden ist, ist schnell gesagt:

„Die öffentlichen Mittel für Kindergärten sind sehr begrenzt und oft auch zweckgebunden“, sagen die Initiatoren, „in Zeiten, in denen die frühkindliche Entwicklung einen immer höheren Stellenwert einnimmt möchte der Förderverein den Eulenkindergarten unterstützen“.

Ein großer Wunsch der Kinder ist ein Holzpferd auf dem Außengelände

Ein großer Wunsch der Kinder ist ein Holzpferd auf dem Außengelände des Kindergartens sowie eine Rollenrutsche und neue Matten im Turnraum. Es sollen aber auch Projekte wie ein Selbstbehauptungskurs für die Vorschulkinder oder ein Workshop „Natur erleben“ für die Kleinsten angeboten werden.

Benötigt wird nun finanzielle Unterstützung. Eine erste große Spende ging bereits ein. Lucas Vogt, Geschäftsführer der Firma Lucas Vogt Immobilien, hat 500 Euro auf das Konto des Fördervereins überwiesen.

Der Immobilienkaufmann wurde zum einen durch seine eigenen Kindergartenkinder auf den neuen Verein aufmerksam, zum anderen haben die drei Gründerinnen im Laufe der Woche an alle Firmeninhaber in Müschede Briefe verteilt, in denen sie auf den neuen Förderverein des Eulenkindergartens aufmerksam machen und um finanzielle Unterstützung bitten.

