Bezirksausschuss tagte Müschede: Name für Fußweg erinnert an SPD-Politiker Aufmkolk

Im Bezirksausschuss Müschede ging es um Namensgebung für Fußweg über Dorfplatz, aber auch um Straßensanierung und Tempo-Reduktion auf Ortsstraßen

Müschede. Mit zahlreichen Themen befasste sich der Bezirksausschuss Müschede unter Leitung des Ausschussvorsitzenden Christoph Hillebrand (CDU). Einstimmig wurde beschlossen, den Fußweg über den Dorfplatz „Hermann-Aufmkolk-Weg“ zu nennen – in Erinnerung an den verstorbenen örtlichen SPD-Kommunalpolitiker.

Auch das Straßen- und Wegekonzept, wurde thematisiert. Demnach soll 2022 die Hubertusstraße saniert werden. Für die Jahre ab 2026 stehen für Müschede die Kronenstraße und der obere Bereich der Heimke in dem Konzept. Aktuell wird in der Hubertusstraße Glasfaser für die Grundschule verlegt. Hieran können später auch weitere Gebäude angeschlossen werden.

Steinbruch Lanwehr soll erweitert werden

Zudem stand auch das Thema Steinbrüche mal wieder auf der Tagesordnung. So wurde zum einen der aktuelle Stand der Planungen zur möglichen Erweiterung des Steinbruch Lanwehr zur Kenntnis genommen. Im Bereich Habbel informierte die Stadt über ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren zum Gesteinsabbau in Abbauphase IV auf bis zu 253 Meter. Immissionsschutzrechtlich liegt eine Abbaugenehmigung bis zu einer Tiefe von 185 Meter vor, wasserrechtlich bisher nur bis 273 Meter. Willy Willmes (CDU) betonte, dass sichergestellt werden müsse, dass die Müssenbergquelle keinen Schaden nehme und Müschede auch weiterhin durch das hochwertige Müssenbergwasser versorgt werden müsse. Er fürchte, dass die Stadt möglicherweise ein Interesse daran habe, Müschede künftig nur noch mit Möhnewasser zu versorgen. Das Thema soll in der nächsten Sitzung nochmals auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Tempo-Messung am Krakeloh ergab vergleichsweise niedrigen Wert

Beim Thema Geschwindigkeit wurden die Ergebnisse der Messung im Krakeloh aus Oktober behandelt. Diese ergab eine durchschnittliche Geschwindigkeit (V85) von 43 bzw. 45 km/h, was ein vergleichsweise niedriger Wert aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde sei. Es soll nun geprüft werden, ob nochmals im oberen Bereich des Krakelohs, Höhe Gesmecke, gemessen werden kann. Zudem soll auch geprüft werden, ob der Lärm - beispielsweise durch Motorräder verursacht - gemessen werden kann. Zudem wurde ein gemeinsamer Prüfauftrag beschlossen, ob die 70er Zone am Ortsausgang Richtung Hachen im Bereich der Wohnbebauung auf 50 km/h geändert werden könne. Bezirksausschussvorsitzender Christoph Hillebrand (CDU) berichtete, dass inzwischen erreicht worden sei, dass auf der B 229 nun häufiger geblitzt würde.

Demografiebericht für Müschede

Des Weiteren beschäftigte man sich mit dem Demografiebericht, der für Müschede in den nächsten Jahren steigende Kinderzahlen bescheinigt, bis 2030 aber von deutlich weniger Geburten ausgeht. Die Mitglieder des Ausschusses waren sich einig, dass es schwierig sei so weit in die Zukunft zu blicken. Die Entwicklung könne bspw. durch Zuzug auch anders verlaufen. Man müsse daher bei der Prognose für künftige Kindergarten- und Grundschulplanung vorsichtig sein.

Der Antrag der SPD zur Beleuchtung des Gehweges Am Rodenberg zwischen Auf der Ümcke und Gesmecke wurde seitens der Verwaltung abgelehnt. Ebenso der Antrag von Ratsmitglied Stüttgen zur Schaffung einer 30er Zone im Bereich der Rönkhauser Straße 36 bis 38, sowie eines Verkehrsspiegels im Bereich Gesmecke.

Anregung: „Wälters Üferchen“ für Kinder sicherer gestalten

Auf Anregung von Martina Geilker (CDU) bittet der Bezirksausschuss die Verwaltung zu prüfen, ob der neu gestaltete Bereich Wälters Üferchen für Kinder sicherer gestaltet werden könne. Denkbar sei z.B. eine weiße Fahrbahnmarkierung, Findlinge oder zusätzliche Schilder. Zudem müssten auch die Kinder sensibilisiert werden, u.a. auch über Kindergarten und Grundschule.

