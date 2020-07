Müschede: Sprengungen in Steinbruch sorgen wieder für Ärger

Müschede. Bei der CDU Müschede sind einige Bürgerbeschwerden wegen Sprengungen im Steinbruch aufgelaufen.

Sprengungen im Steinbruch Habbel, die starke Erschütterungen auslösten, waren der Grund für einige Müscheder, sich bei dem Vorsitzenden der CDU-Ortsunion, Christoph Hillebrand, zu melden. „In den vergangenen Wochen erreichen uns wieder vermehrt Beschwerden“, so der CDU-Ratskandidat. „Diese kommen nicht nur aus Müschede, sondern zuletzt auch aus Hüsten.“

Christoph Hillebrand fordert regelmäßige unangekündigte Kontrollen

Seiner Meinung nach bekommen die Nachbarn die Auswirkungen von Sprengungen nun vermehrt mit, weil die Arbeiten an der Abbauphase IV immer weiter voranschreiten. In einem Schreiben fordert Hillebrand den Hochsauerlandkreis auf, regelmäßig unangekündigte Kontrollen an verschiedenen Stellen in Müschede durchzuführen. „Zuletzt hat der HSK wieder eine Messung vorgenommen, der Steinbruchbetrieb war aber informiert. Da wundert es mich nicht, wenn dabei keine auffälligen Messergebnisse herauskommen“, gibt Hillebrand zu bedenken.