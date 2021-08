Müscheder Hubertus-Schützen planen Dorffest

In der Generalversammlung der Müscheder Schützen wurden zahlreiche langjährige Bruderschaftsmitglieder geehrt; dabei wurden auch die Jubilarehrungen aus dem Vorjahr nachgeholt.mit im Bild: Schützenkönig Udo Schütte, Oberst Raimund Sonntag, Präses Pastor Daniel Meiworm und Pfarrer Reinhard Weiß.

Müschede. Musikkapellen sorgen am 4. September für Unterhaltung. Es gelten die 3G-Regeln. Bruderschaft bilanziert Hallenrenovierung in Generalversammlung.

In der von 138 Mitgliedern besuchten Generalversammlung der Müscheder Schützenbruderschaft St. Hubertus blickt der Vorstand mit Oberst Raimund Sonntag auf einige Aktivitäten zurück. So konnte das Projekt „Landesförderung“ - Förderung des Landes NRW zur Sanierung der Schützenhalle in Höhe von 130.000 Euro ( bei geschätzten Gesamtkosten von 200.000 Euro und einem Eigenanteil von 70.000 Euro) - erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Die tatsächlichen Gesamtkosten netto lagen mit gut 208.000 Euro geringfügig (vier Prozent) darüber.

Erneuerung von Dachflächen

Durchgeführte Einzelmaßnahmen waren folgende: Erneuerung der vier Flügel des Haupteingangs mit Lärmschutzverglasung, Erneuerung der Unterverteilung für die große Halle, Erneuerung und Ausweitung von Notstrom und Notbeleuchtung, Erneuerung der Rolltore, Erneuerung von Dachflächen, Erneuerung des Lichtbandes in der großen Halle, Trockenlegung des Kellers mit Anhebung des Pflasters, Erneuerung des Treppenabgangs hinter der Halle, Erstellung eines Brandschutzgutachtens, Austausch der Schiebetüren gegen Fluchttüren mit Schallschutzglas, Austausch der Fluchttür in der großen Halle gegen eine Schallschutztür. Präses Pfarrer Daniel Meiworm meinte dazu: „Ihr habt viel für das Wohnzimmer des Dorfes getan!“

Neu- und wiedergewählte Vorstandsmitglieder der Müscheder Schützenbruderschaft mit Schützenkönig Udo Schütte, Oberst Raimund Sonntag, Präses Pastor Daniel Meiworm und Pfarrer Reinhard Weiß. Foto: Privat

Die Kassenlage ist trotz der aufgewendeten erheblichen Eigenmittel für die Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Halle gesund. Aufgrund der zwangsläufig geringeren Aktivitäten aufgrund der Corona-Pandemie, verbunden mit einem massiven Einbruch der Einnahmen, wurde zur Liquiditätssicherung die Soforthilfe des Landes NRW in Anspruch genommen, ebenso die sog. November- und Dezember-Hilfe.

Festteilnahme-Voraussetzung: Geimpft, genesen oder mit negativem PCR-Test

Für Samstag, 4. September, plant die Schützenbruderschaft an und in der Schützenhalle ab 15.00 Uhr ein Dorffest durchzuführen. Dazu werden nachmittags die Musikvereine Hachen und Müschede sowie der Spielmannszug Müschede aufspielen. Der Förderverein der Grundschule wird Kaffee und Waffeln verkaufen. Für die abendliche Musikunterhaltung wird dann ein DJ sorgen. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Aufgrund der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung werden nur Geimpfte und Genesene sowie Personen mit negativem PCR-Test eingelassen. Ein einfacher Test reicht nicht aus. Es werden Fass- und Flaschenbier angeboten. Selbstverständlich wird auch ein „Corona-Königspaar“ ermittelt. Details werden noch mit der Stadt geklärt. Natürlich bleibt die Entwicklung hier abzuwarten. Auch die Dorf-Challenge soll, mit entsprechenden Anpassungen, stattfinden.Der Schützenkrug soll vermutlich ab November wieder als Ehrenamtskneipe geöffnet werden.

Ergebnisse der Vorstandswahlen Bei den Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand der Müscheder Schützen wurde Geschäftsführer Matthias Wolke einstimmig wiedergewählt. Neu gewählt wurden: Dieter Kinnbacher (Bauausschuss) - vorher Königsführer; neuer Königsführer wurde Ralf Vollmer (er bleibt zusätzlich Schießwart); neu für Jungmännerfahne: Christian Fricke, Alexander Sonntag; neue Beisitzer wurden Christian Fricke, Dennis Lingenhöfer und Friedrich Schulte-Weber; bei den anderen Posten, die zur Wahl standen, gab es Wiederwahl.

14 Mitglieder konnten in der Generalversammlung neu aufgenommen werden, darunter auch eine Frau. Die aktuelle Mitgliederzahl liegt damit bei 881.

Spende für TuS Müschede

Für den vom Hochwasser arg gebeutelten TuS Müschede wurde eine Hutsammlung durchgeführt, die einen erfreulichen Erlös von 756 Euro ergab. Die Schützenbruderschaft wird diesen Betrag auf 1.000 Euro aufstocken.

Zahlreiche Ehrungen

Wegen der Pandemie waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder aus 2020 nachzuholen. In 2020 waren 70 Jahre dabei: Raimund Aufmkolk, Alfons Schulte-Weber; 60 Jahre: Hubert Hörster; 50 Jahre: Manfred Fricke, Theo-Heinz Känzler jr., Theo Schulte, Michael Vogt; 20 Mitglieder für 40-jährige und 15 Mitglieder für 25-jährige Bruderschaftstreue;

Jubilare in 2021: 70 Jahre: Reinhold Jürgensmeier; 60 Jahre: Werner Wortmann; 50 Jahre: Heinz Vollmer-Lentmann, Bernhard Beckmann, Friedrich Gutland, Rainer Hetzel, Klaus-Dieter Schmitz, Günter Sonntag, Michael Wilmes, Heinz Schulte, Hubert Völkel; 15 Mitglieder für 40-jährige und 13 für 25-jährige Bruderschaftstreue

