Musical „Schneekönigin“ kommt ins Sauerlandtheater

Arnsberg. Die Schneekönigin wird im Arnsberger Sauerlandtheater aufgeführt. Hier Freikarten gewinnen.

Das für seine Familienmusicals bekannte Theater „Liberi“ feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Als Teil der Jubiläumstour gastiert die Produktion „Schneekönigin – das Musical“ am Samstag, 21. Oktober, um 15 Uhr im Sauerland-Theater.

In seiner modernen Eigeninszenierung des bekannten Märchens von Hans Christian Andersen erzählt das Theater Liberi die Geschichte von der mutigen Gerda, die sich auf die Suche nach ihrem besten Freund Kay im Eispalast der Schneekönigin macht. Die Zuschauer erwartet ein Abenteuer mit Fabelwesen in einer Welt, in der die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen. Musikalisch bietet das Musical eine Reise durch verschiedene Genres mit großen Arrangements, abgerundet von Choreographien und Lichtdesign.

„Unsere Idee war es immer, Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu unterhalten und das Musicalerlebnis dabei direkt vor die Haustür zu bringen“, erklärt Lars Arend, künstlerische Gesamtleitung, das Konzept hinter der 15-jährigen Unternehmensgeschichte. „Dabei setzen wir auf qualitativ hochwertige Produktionen, die zwar auf altbekannten Kinderbuchklassikerin basieren, aber nach unseren eigenen Vorstellungen neu und modern inszeniert werden. Egal ob Texte, Musik, Bühnenbild, Kostüme – alles wird von uns selbst konzipiert und umgesetzt.“

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten 29, beziehungsweise 26 Euro je nach Kategorie, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Erhältlich sind die Tickets online im Vorverkauf unter www.theater-liberi.de.

Freikarten

Außerdem verlost unsere Redaktion zweimal zwei Freikarten für das Musical. Teilnahme unter: wp.de/schneekoenigin, beziehungsweise wr.de/schneekoenigin.

