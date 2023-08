Freizeit-Tipp Musik In- & Outdoor am Wochenende in Arnsberg

Musik steht im Mittelpunkt der Veranstaltungstipps in Arnsberg an diesem Wochenende.

Der August ärgert uns ja manchmal noch ein bisschen mit Regenwetter und einige Open Air Veranstaltungen wurden abgesagt oder man muss sich mit Regenjacke, Schirm und Gummistiefeln präparieren, um für alles gewappnet zu sein. Hier daher nun eine Mischung aus Indoor und Outdoor Vergnügen.

Im Rampenlicht

Im Lauf des Kultursommers findet am Wochenende das Meteora Kammermusikfest in Arnsberg statt. Der erste Teil heißt „Sprung ins Ungewisse“ und wird zum Auftakt am Freitag um 19.30 Uhr im Rittersaal des historischen Rathauses Arnsberg stattfinden. In Teil zwei präsentieren die Künstler „Flammender Meteor“, mit Werken von Lekeu und Brahms. Am Samstag um 16 Uhr geht es damit im Ledersaal von Schloss Herdringen los und am gleichen Abend noch findet Teil drei um 19 Uhr im Kapitelsaal des Klosters Wedinghausen statt. „Wolkenflug und Nebelflor“ am Sonntag um 16 Uhr, noch mal im historischen Rathaus, runden das Event ab. Weitere Info auf www.arnsberg.de

Bei gutem Wetter bietet sich das Rock-Konzert auf dem Hof des Sauerland-Museums an. Am Samstag heizt dort die Paderborner Band Maniac mit Klassikern aus den letzten 50 Jahren Musikgeschichte ein. Um 18 Uhr geht es mit dem Einlass los, Karten gibt es im Vorverkauf an der Museumsrezeption für 8 Euro und an der Abendkasse für 7 Euro.

Für die Kleinen

Schon ab 14 Uhr am Samstag gibt es viele Aktionen für Kinder auf dem Museumshof. Der Eintritt auf den Museumshof ist frei. Weitere Info: www.sauerland-museum.de/

