Musik, Theater und Reitsport: Das ist am Wochenende los

In unseren Freizeittipps ist für alle das Richtige dabei: Egal, ob Klassik, Theater, Bestsellerroman als Bühnenstück oder Reitsport hier vor Ort.

Genau das könnte man wohl sagen, denn ich habe heute überwiegend Veranstaltungen aus dem Städtchen ausgewählt, in der jeden Tag unser schönes, buntes Blättchen gedruckt wird. Dann zücken wir doch mal den Kalender und schauen, was Hagen in den nächsten Tagen zu bieten hat.

Meine Tipps für euch

The 12 Tenors werden mit ihrem aktuellen Programm Power of 12 am Sonntag um 20 Uhr in der Stadthalle Hagen die Bühne mit voller Stimmkraft beben lassen. Karten gibt es ab 52 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, (02331) 3450.

Viel Spaß mit wenig Geld

Theater Mummpitz mit einem vorherigen Stück: "Hexenschuss" von John Graham. Foto: Volker Bremshey / WP

„So ein Theater aber auch! Nee, Alles in Butter“ heißt es in der Komödie vom Theater Mummpitz am Freitag um 20 Uhr und am Sonntag 18 Uhr im Werkhof Kulturzentrum. Die Karten zwischen 9 und 14 Euro können auf der Website gekauft werden. Hagen-Hohenlimburg, Herrenstr. 17, (02334) 929190.

Im Rampenlicht

Für 12 Euro die Bühnenfassung eines Bestsellerromans von Robert Seethaler sehen geht nicht? Oh, doch! Im Theater Hagen-Lutz wird am kommenden Donnerstag um 12 Uhr, Freitag um 19.30 Uhr oder Samstag um 19.30 Uhr das Stück „Der Trafikant“ auf die Bühne gebracht. Tickets gibt es im Webshop sowie Sparangebote für Monatskarten. Theater Hagen, Elberfelder Str. 65, (02331) 2073218.

Für die Kleinen

Anja Schöne inszeniert mit Prinzessin Erbse ein kunterbuntes Kinderstück für Kinder ab 4 Jahren. Das Kindertheater wird am Sonntag schon um 11 Uhr auf der Bühne des Theater Hagen-Lutz aufgeführt. Infos zu Karten oder einen Videoausschnitt kann man sich auf der Homepage anschauen.

Das Sporthighlight der Woche

Das Hallenturnier Hellefeld 2014. Auf dem Foto: Bruno Greitemann. Foto: STEFAN KNEPPER / WP/Knepper

Der Reiterverein Hellefeld startet in die neue Reitsport-Saison. Der Klub veranstaltet sein Hallenreitturnier diesmal zweigeteilt. Los geht’s mit den Dressurreitern: am Samstag um 8.30 Uhr und am Sonntag um 8 Uhr.

Mal was anderes

Wenn es etwas ausgefallener sein darf, ist der Abend ganz im Zeichen von Hedy Lamarr genau das richtige. Am Freitag und Samstag wird jeweils um 19 Uhr im Kunstquartier das Monodrama über die bekannte Schauspielerin und Erfinderin mit Gina Pietsch und Bardo Henning am Piano inszeniert. Hagen, Museumsplatz 1, Ticketanfragen unter (02331) 2073138.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg