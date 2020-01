Musik trägt Arnsberger Kantorin durch das Leben

Es war ein sonntägliches Ritual: Nach dem Besuch der Kirche mit ihren Eltern hörte der Vater stets die Kantaten von Bach im Wohnzimmer. 18 Jahre lang ist Angelika Ritt-Appelhans in Bayern groß geworden, hat die Leidenschaft der Eltern zur Musik erfahren und selber mitbekommen. Der Vater spielte Geige, die Mutter Klavier, und für beide Eltern war das gemeinsame Singen eine schöne Beschäftigung mit Noten. Zu vielen Konzerten wurde Angelika von ihren Eltern mitgenommen, eine Begeisterung für die Musik bekam sie direkt in die Wiege gelegt. „Trotzdem haben mir meine Eltern immer abgeraten, mit Musik als Beruf mein Geld verdienen zu müssen“, lacht die heutige Kantorin im Pastoralen Raum Arnsberg.

Leuchturmstelle im Bistum

Seit 2015 kann Angelika Ritt-Appelhans ihrem Berufswunsch zu einhundert Prozent folgen, sie hat eine der rund 30 Leuchtturmstellen für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker im Bistum Paderborn bekommen. Diese wurden eingerichtet, um in den katholischen Gemeinden spezielle Musikprojektes vor allem in und mit Chören zu fördern. „Unsere Zielvorgabe ist, hier möglichst viel anzustoßen und die Idee des gemeinsamen Musizierens und Singens nach vorne zu bringen“, erklärt sie. Die neue Herausforderung habe ihr in den letzten vier Jahren auch 70 Prozent mehr Arbeit gebracht, aber – das sei ja das Schöne. Als Kantorin im Pastoralen Raum Arnsberg spielt sie vor allem in der Propstei- und der Liebfrauenkirche an der Orgel, organisiert aber auch die anderen Orgelbegleitungen für Messen in den Kirchen des Verbundes. Darüber hinaus leitet sie die Kirchenchöre in Liebfrauen und Heilig Kreuz, und sie kann ihre Leidenschaft auch mit dem eigenen Chorprojekt „Forum Vocale Arnsberg“ verwirklichen. „Diese freie Chorgemeinschaft singt zugleich ein weltliches wie auch kirchliches Repertoire“, so die Berufsmusikerin.

Arnsberg Start mit Blockflöte Als Kantorin kümmert sich die Organistin auch um die Betreuung und fälligen Reparaturen an den Orgeln. Nach dem musikalischen Start mit Blockflöte hat sie erst in der 9. Klasse angefangen Orgel zu spielen. Für alle drei Chöre steht wöchentlich je ein Probenabend auf dem Programm

Berufsmusikerin, ein Wort, vor dem sie ihre Eltern noch gewarnt hatten! Und dabei hatte sie mit ihren Studien doch schließlich alles darauf angelegt. In Köln hat sie die Aufnahmeprüfung bestanden und studierte Kirchenmusik, in Paris und Köln zudem auch noch Orgel und Cembalo. Schon 1986 hat sie in der Liebfrauenkirche erstmals die Tasten der Kirchenorgel gedrückt, und den Kirchenchor musste sie auch schnell mit übernehmen. Alles noch auf der Basis einer Fünfzig-Prozent-Stelle.

Familie und Musik

Geburt und Erziehung von insgesamt vier Kindern hatten zunächst eine Verschiebung der Prioritäten gebracht, ihre berufliche Verpflichtung reduzierte sich bis auf 30 Prozent. Der Tod ihres Mannes hat das Leben der Familie verändert. „Die folgende neue berufliche Herausforderung war ein Glücksfall für mich“, so die Kirchenmusikerin. Schon als Kind habe sie immer davon geträumt, einmal an der „Königin der Instrumente“ spielen zu können. Musik bestimmt den Alltag von Angelika Ritt-Appelhans und den ihrer Kinder. Alle spielen ein Instrument, vornehmlich Geige, oder singen in Chören. Das Musikzimmer im Haus ist der meistgenutzte Raum in der Twiete, und über den Tag verteilt war für eine lange Zeit immer Musik daraus zu hören. Zu Weihnachten sind die Kinder wieder im Haus, und üben dort auf ihren Instrumenten.

Singen hilft bei Krisen

Die Musik außer Haus macht Angelika Ritt-Appelhans großen Spaß und ist eine Erfüllung. „Aus jeder der Chorproben gehe ich anders ´raus“, lacht sie. Musik mache sie einfach glücklich. Auch von ihren Chormitgliedern bekomme sie immer wieder gespiegelt, dass Singen in schwierigen Situationen helfe und den Kopf befreien könne. Dieses Gefühl genießt die Kantorin den ganzen Tag an vielen Plätzen. „Wenn ich dann zuhause bin, ist es auch schön Ruhe zu haben“, sagt sie. Musik könne bei ihr nicht nur im Hintergrund laufen, das Zuhören müsse bewusst erfolgen und fordere ihr viel ab.

Schon längst liegt jetzt der Fokus auf dem nächsten großen Projekt, dem Weihnachtskonzert in Heilig Kreuz am 12. Januar. Dort leitet sie mit über 100 Sängerinnen und Sängern, Solisten und Soloinstrumenten das traditionelle Konzert zur Weihnachtszeit. „Alle Besucher dürfen sich auf eine schöne Mischung freuen“, verrät Ritt-Appelhans. Für sie selber ist es einfach ein tolles Gefühl, die Zusammenarbeit über Generationen hinweg live zu erleben.