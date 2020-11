Musikschule Neheim verkauft Weihnachts-CD für guten Zweck

Neheim. Talente der Musikschule Neheim singen und spielen Weihnachtsklassiker. Der Erlös geht an das Kinderheim Marienfrieden.

Ihr Talent zeigen die Schüler der Musikschule Neheim traditionell beim Weihnachtskonzert. Das muss in diesem Jahr zur Enttäuschung vieler ausfallen. Doch das Team hat sich eine Alternative ausgedacht und daran in den vergangenen Wochen gearbeitet: Das Ergebnis ist ein Weihnachtsalbum von und mit Schülern und Lehrern der Musikschule.

Verkaufsstellen Die CDs sind spätestens ab dem 27. November in verschiedenen Verkaufsstellen erhältlich. Dazu gehören: Musikschule Neheim , Sparkasse (Neheim und Hüsten), Handelshof, Villa Wesco und Rottler in Hüsten, Marienapotheke, Grünes Warenhaus, Hofladen Sauerland und Pivaz in Neheim, Wildwald Voßwinkel, Bäckerei Klapp (Ense), Karls Hof, Risse Orthopädie, Kaffeemanufaktur und Mercado traditional Portugal in Arnsberg sowie Regenbodenstudio, Bäckerei Schrage und Dein Frisör Nicole M. in Meschede.

„Auch wenn wir alle die Auftritte und die Geselligkeit vermissen werden, so kann man seine musikalischen Fähigkeiten auch anderweitig für etwas Gutes einsetzen“, ist das Team überzeugt. „So entstand die Idee, mit unseren Schülern eine Weihnachts-CD aufzunehmen, um Spenden für das Kinderheim Marienfrieden zu sammeln.“ Die CD kostet zehn Euro, der Verkaufserlös geht im Januar an das Kinderheim.

Klassiker und Popsongs

Zu hören sind: Winterwonderland (Nina Brüne), Last Christmas (Amy Fengler), Have yourself a merry little Christmas - Klavierversion (Christoph Dax), Endlich wieder Weihnachtszeit (Daniel u. Nika Keil), Morgen kommt der Weihnachtsmann - Klavierversion (Ela Ögrenci), All i want for christmas is you (Lilith Ensikat), Jingle Bells -Klavierversion (Eric Schulte), Jingle Bells (Chalyma el Qasseh/Kottas), In der Weihnachtsbäckerei -Klavierversion (Jonas Habermann), Christmases when you were mine (Lea Nöhmke), Stille Nacht, heilige Nacht -Klavierversion (Jonas Kleine), Have yourself a merry little Christmas (Regine Nash), Let it snow (Sina Dickner), Lasst uns froh und munter sein -Klavierversion (Ela Gördün), Rudolph the Red Nosed Reindeer (Nina Brüne), Swing low, sweet chariot (Emila Ketteler), Oh du Fröhliche (Maria Garrido), One more sleep (Nicola Mencel), Ich gehe mit meiner Laterne -Klavierversion (Jonas Deux), Fröhliche Weihnacht (Marco Zwetzschler).

