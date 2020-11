Mut, der den Standort stärken hilft

Stefan Steiner scheut sich nicht vor einem großen Schritt in komplizierten Corona-Zeiten.

Zum Glück gibt es sie noch: Menschen, die bereit sind, auch in schwierigen Zeiten ein Wagnis einzugehen. Denn das Investieren in die von der Corona-Pandemie gebeutelte Hotellerie und Gastronomie erfordert Mut.

Aber auch Glauben. Glauben daran, dass es nach der „Pest“ wieder weitergeht, dass das Leben mit dem Wunsch nach Geselligkeit und Reisen wieder schnell Fahrt aufnimmt. Und den Glauben an den Standort Arnsberg.

Und so führt Stefan Steiner ein noch junges Hotel, den „Gasthof 1820“, mit dem Traditionsbetrieb „Landsberger Hof“ zusammen. Eine Symbiose, die - dringend benötigt - die Zahl an Hotelbetten erhöht und damit den Standort stärkt. Denn immer wieder musste Besuchergruppen abgesagt werden, die den Wunsch hatten, gemeinsam in einem Hotel unterzukommen.

In Arnsberg nahezu unmöglich, da - wie auch über Jahre vom früheren Verkehrsvereins-Vorsitzenden Heinz Hahn moniert - keine entsprechenden Kapazitäten vorhanden sind. Nun beginnt sich aber die Lücke zu schließen. Und das ist gut. Für die Gastronomie, den Einzelhandel - und damit für Arnsberg.