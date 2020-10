Hilfe für Musiker in Not

Hilfe für Musiker in Not MV Langscheid: „Regelmäßiges Proben tut in der Krise gut“

Langscheid. Der Musikverein Langscheid/Sorpesee hält in der Corona-Zeit fest zusammen. Breites Altersspektrum reicht von sieben bis 73 Jahren.

Der Musikverein Langscheid/Sorpesee beeindruckt durch die Altersspanne in Reihen seiner Musiker und Musikerinnen – das jüngste aktive Mitglied ist sieben Jahre alt, das älteste 73! Es wird eine Nachwuchsförderung angeboten, in dieser werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Einzel- und Gruppenunterricht ausgebildet.

Gemeinsame Aktionen und Proben

Gemeinsame Aktionen und Proben sorgen für engen Zusammenhalt der 275 aktiven und passiven Mitglieder, dieser sollte aber – wie bei allen Musikern – auf die Probe gestellt werden: Zu Beginn des Jahres konnte niemand ahnen, wie viele Auftritte durch die Corona-Pandemie entfallen würden. Im März wurde noch enthusiastisch für das Schützenfest und den ersten Mai geprobt, dann kam der Lockdown. Die geplanten Maiständchen, bei denen die verschiedenen Musiker gemeinsam von Tür zu Tür gehen, fielen aus und wurden kurzerhand als Musikgruß verschickt.

Mai­ständchen sind eine Tradition des Musikvereins Langscheid und bringen sogar Ehemalige aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands immer wieder nach Langscheid zurück.

Den Mitgliedern fehlte der soziale Zusammenhalt, denn jegliche Proben wurden von März bis Juni abgesagt. In Absprache mit der Schützenbruderschaft wird nun die Schützenhalle für die Proben genutzt – und die nötigen Abstände können eingehalten werden. Der Vorstand des Vereins stellt dafür vor den Proben Stühle in entsprechenden Abständen auf, damit gar nicht erst Chaos entstehen kann.

Der Musikverein Langscheid/Sorpesee freut sich über die begeisterte Teilnahme vieler Mitglieder, trotz der Corona-Sorgen. Vielen Mitgliedern hat der enge Kontakt und das wöchentliche Treffen der Gruppe gefehlt. Durch den Ausfall der Proben fehlten vielen Menschen auch die gewohnten sozialen Kontakte und Veranstaltungen.

Um nicht gänzlich auf Musik in der Gruppe verzichten zu müssen, nahm der Verein an „Musik am Fenster“ teil. Vom Volksmusikerbund aufgerufen, wurden an sieben Sonntagen um 18 Uhr zwei Lieder auf dem Balkon oder der Terrasse für die Nachbarschaft gespielt.

Vielfalt der Musikrichtungen

Der Dirigent der Musikgruppe stieß 2019 zum Verein dazu und achtete auch immer auf die Vielfalt der Musikrichtungen. Die Musiker legen sich damit nicht auf ein bestimmtes Genre fest, sondern sind offen für verschiedene Stile und Musikrichtungen.

Das für 2021 geplante Neujahrskonzert sollte die Ergebnisse der anderthalbjährigen Zusammenarbeit mit dem neuen Dirigenten des Musikvereins Langscheid zeigen, doch auch dieses Events musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.