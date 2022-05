MV Müschede: Auftakt ins Jubiläumsjahr mit dem Musikfest

Müschede. Zum 100-jährigen Jubiläum und dem anstehenden Musikfest am Samstag, haben wir mit dem MV Müschede über Feierlichkeiten und Planungen gesprochen.

Viel zu lange haben der Musikverein Müschede sowie der gesamte Ort auf die ersten größeren Feierlichkeiten seit Beginn der Corona-Pandemie warten müssen. Nicht ganz pünktlich, jedoch noch rechtzeitig, findet das Jubiläumsjahr des Musikvereins mit dem Fest zum 100-jährigen Bestehen am 14. Mai nun endlich seinen Auftakt. Im Gespräch mit dem ersten Vorsitzenden Udo Schütte, der zweiten Vorsitzenden Irmgard Becker sowie Daniel Vornweg, Geschäftsführer Finanzen, blicken wir auf zwei Jahre des Verzichts, die Planungen und die weiteren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr.

Das Jubiläumsjahr beginnt für Sie nun Mitte Mai, wäre das ohne Corona anders verlaufen?

Udo Schütte: Wir wären 2022 eigentlich gern mit einem Frühschoppen an Neujahr gestartet, aber das war uns noch zu heikel und die Veranstaltung hätte ja auch noch verschiedensten Auflagen unterlegen. Und auch das Konzert des Luftwaffenmusikkorps Münster, das für den 2. Dezember als Startschuss für das Jubiläumsjahr stattfinden sollte, ist ja leider ausgefallen. Die Bundeswehr hat zum Ende des vergangenen Jahres all ihre Konzerte pandemiebedingt abgesagt. Und so beginnen wir tatsächlich mit unserem Musikfest an diesem Samstag.

Und wie verliefen die Vorbereitungen? Gab es noch Einschränkungen oder konnten sie gleich „ganz normal“ planen?

Udo Schütte: Wir sind früh in die Planung eingestiegen und haben uns natürlich auch mit befreundeten Vereinen über die Festsaison gesprochen und uns abgestimmt. Daraufhin haben wir eigentlich geplant wie vor der Pandemie, z.B. den Vertrag mit der Band unterschrieben und eben auch die anderen Vereine eingeladen. Es gibt ja offiziell auch keine Corona-Auflagen mehr für Veranstaltungen dieser Art.

Daniel Vornweg: Planen konnten wir tatsächlich ganz normal, fraglich bleibt aber, ob die potenziellen Besucherinnen und Besucher sich schon wieder sicher genug fühlen, um eine größere Veranstaltung zu besuchen. Der Blick in die Supermärkte zeigt ja doch, dass der Großteil noch vorsichtig ist und Maske trägt. Die Rückmeldungen aus dem Ort und von anderen Vereinen zeigen aber auch, dass sich sehr viele Menschen unheimlich darauf freuen, sich am Samstag in Müschede wiederzusehen und gemeinsam zu musizieren und zu feiern. Es bleibt spannend, mit etwa 500 Gästen rechnen wir aber schon.

Man hört von Musikvereinen, die durch Lockdowns und ausgefallene Proben sehr gelitten und sogar Mitglieder eingebüßt haben. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Irmgard Becker: Bei der ersten Probe nach einem der Lockdowns waren gleich vierzig Musikerinnen und Musiker vor Ort. Das ist für uns eine ganze Menge. Dass wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon wieder proben konnten, haben wir auch der Firma Cronenberg zu verdanken, die uns eine Produktionshalle zur Verfügung gestellt hat. Dort konnten wir, im Gegensatz zu unseren eigentlichen Räumlichkeiten in der Schule, die nötigen Abstände einhalten und spielen.

Udo Schütte: Wir schätzen uns sehr glücklich, keinerlei Mitgliederschwund durch die Pandemie zu verbuchen. Wir haben sogar durch die Blockflötenkinder während der Corona-Zeit viele neue Mitglieder hinzugewonnen. Inzwischen proben wir bereits seit einem Jahr wieder regelmäßig und können am Samstag auch neue Stücke präsentieren.

Apropos Samstag, wie wird das Musikfest zum 100-jährigen Jubiläum ablaufen?

Udo Schütte: Los geht es um 13 Uhr mit der Begrüßung der Gastvereine und ab 14.30 Uhr findet dann Livemusik und Beisammensein mit open end statt. Abends gibt es dann Tanzmusik mit der Band „Happy Nations“. Der Eintritt ist natürlich frei.

Daniel Vornweg: Und ein besonderes Highlight wird sicher sein, dass unser Röhrenglockenspiel beim Auftritt des Musikvereins wieder zum Einsatz kommt. Das ist ein sehr kostenintensives Instrument und wir konnten es 2018 glücklicherweise durch Spenden finanzieren. Zudem tritt unser Backhaus-Orchester auf. Dort spielen unter anderem diejenigen, die nicht mehr auf Umzügen mitlaufen können.

Irmgard Becker: Das Backhaus-Orchester probt regelmäßig alle zwei Wochen und es wird leichte Unterhaltungsmusik wie z. B. böhmische/Egerländer Blasmusik gespielt. Die Mitglieder sind zwischen 52 und 93 Jahren alt.

Und was ist noch für das Jubiläumsjahr geplant?

Udo Schütte: Das nächste große Event ist dann endlich das Konzert des Luftwaffenmusikkorps aus Münster. Es musste ja verschoben werden und findet nun am 24. Mai in der St.-Petri-Kirche in Hüsten statt. Am 29. Mai steht dann die Jugend-Challenge in der Schützenhalle an und am 21. September gibt es ein Wiedersehen mit dem Luftwaffenmusikkorps Münster. Dort wird die Egerländerbesetzung zum Konzert aufspielen. Abgerundet wird das Jubiläumsjahr dann mit einer großen Silvesterparty, natürlich am 31. Dezember.

