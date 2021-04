Nach 3763 Trauungen in den Ruhestand

Arnsberg. Ja, Nein oder Vielleicht?! Diese Frage stellt sich aktuell für Wolfgang Osterhaus nicht mehr: Nach rund 30 Jahren im Dienst der Stadt Arnsberg ist der Standesbeamte in den Ruhestand gegangen. Fast jedenfalls, denn so ganz will und soll er seine Tätigkeit für die Stadt noch nicht ruhen lassen. Noch bis Ende des Jahres 2021 könnten also einige heiratswillige Paare noch in den Genuss kommen, bei ihm ihr Ja-Wort zu hinterlegen. Wolfgang Osterhaus hat zuletzt als Teamleiter im Standesamt Arnsberg die größte Einrichtung ihrer Art im ganzen Hochsauerlandkreis geleitet und erinnert sich an viele abwechslungsreiche Jahre.

Was beim Gang in den Trausaal im Alten Rathaus in Arnsberg stets auffällt ist das überdimensionale „Ja“, das mitten auf dem Tisch vor dem Standesbeamten aufgestellt ist. „Das habe ich vor Jahren einmal eingeführt“, lacht der Enser, vor allem um den aufgeregten Paaren etwas Entspannung zu signalisieren, denn über das Schild ist Wolfgang Osterhaus sofort mit ihnen ins Gespräch gekommen. Das Originalschild hat seine Zeiten schon überdauert, existiert aber noch in den privaten Unterlagen und ist oft kopiert worden. Genau wie die erste Traumappe für die Unterlagen des Beamten, die auch bis heute noch von ihm benutzt wird.

Die Zahlen, die die Arbeit von Wolfgang Osterhaus begleiten, sind schon beachtlich, der Standesbeamte hat zu seinem letzten Tag im März genau nachgezählt: 3763 Eheschließungen, wie es im Amtsdeutsch so richtig heißt, sind in den vergangenen Jahrzehnten buchstäblich über seinen Tisch gegangen. Von Kollegen in Arnsberg und Drumherum ist er mit einem Augenzwinkern auch schon mal als der „Eheschließungspapst des Sauerlandes“ betitelt worden. Ein Augenzwinkern, aber eigentlich nichts für den bescheidenen Standesbeamten, der nur seinen Job gemacht hat, wie er sagt. „Nicht Beruf, sondern Berufung“, so Osterhaus, „ich habe einen Traumjob gehabt!“.

Wenn er heut noch von einst getrauten Menschen angesprochen wird, ist seine erste Frage „Und, hat die Ehe nach Bestand?“. Im Jahre 1979 ist Wolfgang Osterhaus selber in den Hafen der Ehe eingefahren, am 30. August 1991 hat er die erste Ehe als Standesbeamter geschlossen. Und im letzten Jahr, 2020, die daraus entstandene älteste Tochter seines ersten Brautpaares verheiratet. Ein besonderer Wunsch, dem er gerne nachgekommen ist.

Dass er immer wieder in der Stadt angesprochen wird, ist für ihn normal, er hat viele Menschen kennen gelernt. „Ich freue mich stets über das Feedback, vor allem wenn ich später Bilder von Paaren bekomme habe, so Osterhaus. Aber, seine Arbeit als Standesbeamter war nicht immer nur schön, mitunter aber auch lustig: Emotional, wenn er im Krankenhaus ein Paar verheiratet hat, bei dem ein Partner sterbenskrank war. Doch stärker haben die schönen Momente die Arbeit im Standesamt geprägt, wie die Vornahme von Eheschließungen und die Beurkundung von Geburten. Aber auch traurige Momente wie die Beurkundung von Sterbefällen waren zu verarbeiten.

Wolfgang Osterhaus geht mit der Erinnerung an „Kunden“ zwischen 17 und 80 Jahren vor seinem Trautisch. Und mit durchschnittlich bis zu vier Trauungen in der Woche, und so manchem abgesagten Termin, weil die Braut hochschwanger plötzlich ins Krankenhaus musste und die Trauung dann kurzerhand dort stattgefunden hat. An die „freie Trauung“ eines befreundeten Paares im Oktober 2018 auf der Reiseinsel Mallorca kann sich Osterhaus auch noch erinnern: 130 Gäste aus aller Welt und ein ganz besonderes Flair.

Der scheidende Standesbeamte hat keine Angst vor dem bisschen Ruhestand. Als leidenschaftlicher Camper, der auch ein begeisterter Angler und Modelleisenbahner ist, freut er sich als Opa über drei Enkelkinder. „Vater sein ist schon nicht schlecht, aber Opa ist noch einmal eine Steigerung!“, lacht Wolfgang Osterhaus.

Nach über 3.700 Trauungen weiß er nun nicht, wo die Zeit der letzten 30 Jahre geblieben ist. Das Team hat ihm einen Abschied bereitet, der ihm schon mal Vorfreude auf den Besuch seiner Lieblingsinsel macht, wenn das wieder bedenkenlos möglich ist – Mallorca.