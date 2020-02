Nach AKK-Verzicht: MdB Sensburg räumt Merz gute Chance ein

„Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet“, sagt Dr. Patrick Sensburg. Der heimische Bundestagsabgeordnete war am Montagmorgen der erste CDU-Politiker aus der Region, der sich auf unsere Anfrage zum „Doppelrückzieher“ von Annegret Kramp-Karrenbauer zu Wort meldete. „AKK“ will auf eine Kanzlerkandidatur verzichten und auch den Parteivorsitz abgeben. „Eine sehr mutige, starke Entscheidung“, kommentiert der Briloner. AKK habe nach der Thüringen-Wahl wohl „den Weg frei machen wollen, um aus dem Umfragetief zu kommen“ – und ihre eigene Karriere dabei hinten an gestellt. „Gute Chancen“ für eine Kanzlerkandidatur räumt Dr. Sensburg nun dem Arnsberger Friedrich Merz ein. Dieser habe in den vergangenen Monaten viel gearbeitet und überall im Land Präsenz gezeigt.

Peter Blume spricht von „zu viel Druck“

Arnsbergs CDU-Stadtverbandsvorsitzender Peter Blume meint, der Druck auf Frau Kramp-Karrenbauer sei – nicht zuletzt wegen des Thüringen-Fauxpas – einfach zu groß geworden, der Rücktritt für sie als Mensch darum sicher befreiend. Vielleicht habe AKK auch zu sehr versucht, Angela Merkel zu verkörpern... Sie brauche eine Pause, um dann wieder zu kommen, sagt Peter Blume. Wolfgang Schäuble sei ein Beispiel für solch ein Comeback. Und Friedrich Merz? Der habe natürlich Interesse an – und Chancen auf – eine Kanzlerkandidatur, sagt Arnsbergs CDU-Chef. Eine Führungsfigur mit Ecken und Kanten sei für die CDU derzeit sicher gut – doch zunächst gelte es, die parteiinterne Diskussion abzuwarten.

Weitere Reaktionen folgen.

hier gibt es mehr artikel, bilder und videos aus arnsberg