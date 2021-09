Nach Bundestagswahl: Merz sieht Arbeitsauftrag für den HSK

Arnsberg. Wahlkreissieger Friedrich Merz (CDU) meldet sich per Video bei seinen Wählern und Unterstützern im Sauerland.

Der Arnsberger Friedrich Merz (CDU) richtete sich nach seinem Sieg als Direktkandidat des Hochsauerlandkreises über eine Video-Nachricht an die Öffentlichkeit. Friedrich Merz hatte sich mit 40,41 Prozent gegen Dirk Wiese (SPD/32,21%) durchgesetzt. Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigte er sich am Sonntagabend als „nicht zufrieden mit dem Wahlergebnis“. Das beträfe vor allem das Abschneiden seiner Partei auf allen Ebenen. Auch im HSK hat die CDU viele Stimmen (33,5%/-8,2) verloren, in Arnsberg war sie sie sogar deutlich hinter der SPD gelandet.

Interne Wahlfeier

Bei einer internen „Wahlfeier“ am Sonntagabend, zu der die Medien nicht geladen waren, überreichte ihm CDU-Kreisvorsitzender Matthias Kerkhoff einen symbolischen Satz Arbeitshandschuhe. „Die ziehe ich jetzt an“, so Merz, „ich habe einen Arbeitsauftrag erhalten und gehe das Mandat mit Freude an“. In dieser Woche werde es für ihn nach Berlin gehen. „Dann kümmere ich mich um Belange des HSK und Interessen der Region“, erklärt Friedrich Merz in dem Video. Es bleibe abzuwarten, ob es der CDU gelänge, eine Regierung zu bilden.

