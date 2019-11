Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Wasserschaden: Schimmel im Heinrich-Lübke-Haus

Im Ausschuss „Arbeit und Leben“ der Stadt Sundern gab es auch Infos zum Zustand des Heinrich-Lübke-Hauses in Enkhausen. Nach einem massiven Wasserschaden, bleibe das Haus auf Dauer nicht nutzbar, so die Verwaltung. So habe sich bereits Schimmel im Haus ausgebreitet.

Die Ausstellung zum 125. Geburtstag des ehemaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke war wegen des Wasserschadens im September kurzfristig in die Stadtgalerie verlegt worden. Hier seien jetzt auch die Exponate eingelagert.

Derzeit bestünde nur die Möglichkeit, die Ausstellung weiter in der Stadtgalerie zu belassen. In Enkhausen habe sich derweil ein Förderverein gebildet, der die Ausstellung an ursprünglicher Stelle behalten möchte.