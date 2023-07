Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell für Banken im HSK

Arnsberg/Sundern. Heimische Kreditinstitute setzen konkrete Maßnahmen um und wollen Kunden bei Energiewende begleiten

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt für die heimischen Geldinstitute zunehmend an Bedeutung. „Es ist mit Blick auf die kommenden Jahre eines der größten Handlungsfelder“, teilte die Sparkasse Arnsberg-Sundern kürzlich bei ihrer Bilanz-Vorstellung mit. Das beträfe sowohl das eigene Handeln als auch die Entdeckung neuer Geschäftsfelder.

Die Sparkasse wurde selbst aktiv und hat im vergangenen Jahr an den Standorten in Neheim und in Alt-Arnsberg Photovoltaik-Anlagen installiert. Damit soll ein Teil des von der Bank benötigten Stromes selbst erzeugt werden. Zudem wurde die Beleuchtung in den Gebäuden auf LED-Technik umgestellt, was den Stromverbrauch und somit auch die laufenden Kosten senke. „Und auch die Botenfahrzeuge sind rein elektrisch unterwegs“, so die Sparkasse, „geladen wird natürlich mit selbst erzeugtem Strom oder reinem Ökostrom“. Dieser werde von den Stadtwerken bezogen.

Kosten reduzieren

Die Sparkasse rechnet vor, dass sie durch diese Maßnahmen rund 20 Prozent der Kosten reduzieren könne. „Das rechnet sich also ökologisch ebenso wie wirtschaftlich“, betont der Vorstandsvorsitzende Jürgen Schwanitz.

Regenerative Energie braucht solide Finanzierung: Die regionalen Geldinstitute wollen da Partner sein. Foto: Jens Helmecke / WP

Am Ende soll das Thema Nachhaltigkeit aber auch zum Geschäftsmodell für eine kundennahe Regionalbank werden. „Das Thema wird auch bei unseren Kundinnen und Kunden weiter an Stellenwert gewinnen“, weiß Vorständin Nicole La Noutelle, „als verantwortungsbewusstes Finanzinstitut ist es uns wichtig, nicht nur in unseren eigenen Geschäftspraktiken nachhaltig zu handeln, sondern auch unsere Kunden dabei zu unterstützen, einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu erzielen“. Kunden sollten beim Trend zur Nachhaltigkeit begleitet werden - und das gelte sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich. Die Sparkasse spricht von einer Unterstützung der Kundschaft bei der „Transformation der Energiewende“. Bislang seien eher vereinzelte Projekte im großen Stile unterstützt worden.

Hier sieht die Sparkasse auf jeden Fall noch Luft nach oben. „Energetisches Sanieren wird ein zentrales Thema der kommenden Jahre sein“, sagt Nicole La Noutelle, „hier möchten wir unsere Kompetenzen unter Beweis stellen und bei der Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite stehen“. Schon im vergangenen Jahr hat die Sparkasse Arnsberg-Sundern ein Sonderprodukt „Energiespardarlehen“ auf den Markt gebracht. In 2022, so teilt das Geldinstitut mit, habe es da 55 Abschlüsse mit einem Volumen in Höhe von 1,5 Millionen gegeben. „Das wollen wir in Zukunft ausbauen“, so Nicole La Noutelle bei der Bilanzvorstellung.

Volksbank profitiert

Das Thema Nachhaltigkeit und Energiewende ist aber keineswegs eines, das allein die Sparkasse Arnsberg-Sundern beschäftigt. Die Volksbank Sauerland hat mit ihrem Genossenschaftssystem in der Vergangenheit bereits auch größere Projekte begleitet. Auch im vergangenen Jahr machte sich das Nachhaltigkeitsthema bei der Bilanz der zu einer größeren Einheit fusionierten Volksbank Sauerland bemerkbar. „Das Gesamtkreditvolumen mit unseren Unternehmens- und Privatkunden wuchs erfreulich um 9,4 Prozent auf 3,738 Milliarden Euro. Damit haben wir unsere Marktposition stärken und uns als ganzheitlicher Finanzierungspartner weiter ausbauen können.“ Vorstand Michael Griese verwies auf das neue Geschäftsfeld „Erneuerbare Energien“, der wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war.

