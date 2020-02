Narren holen in Hövel den Prinzen vom Trecker

Hövel. Mit Karnevalsliedern und jeder Menge Schunkelmusik hatten sich am Samstagabend die Gäste der großen Prunksitzung des Elferrats Hövel schon vor dem offiziellen Start in allerbeste Laune gebracht. In der Schützenhalle wurde somit nur noch die Eröffnung mit dem Einzug des Elferrats erwartet. Hunderte Gäste feierten dazu bereits in bunte Kostümen zum Motto der Session „Vom Trecker ins blaue Gewand – jetzt feiern wir im ganzen Land!“

Mit ihrem Gardetanz begeistern die „Blauen Funken Hövel/Enkhausen“ das Publikum bei der großen Prunksitzung in Hövel. Foto: Frank Albrecht

Zu den Gästen gehörten neben dem Karnevalsverein Langscheid mit Präsidentin Helga Wortmann auch die Karnevalsfreunde Enkhausen, die Flotte Kugel Sundern, der Karnevalsverein Stemel und die IG Karnevalszug aus Sundern. Als Hausherr eröffnete der 1. Brudermeister der Schützenbruderschaft Hövel, Dirk Rohe, traditionell den Abend. Rohe begrüßte dabei das amtierende Höveler Königspaar mit David Schulte und Sophie König. Sein Gruß ging aber auch in Richtung des Jungschützenkönigs Max Flügge. Ihm und seinen Jungschützen sprach Brudermeister Rohe seinen großen Dank für das Schmücken der Halle in närrischem Gewandt sowie für die Verpflegung der Gäste aus. „Jetzt aber wollen wir den ersten Teil der beiden närrischen Höhepunkte in Hövel starten“, sagte Rohe und bat den Elferrat Hövel mit ihrem neuen Prinzen auf die Bühne.

Närrische Familientradition

Unter ihrem Präsidenten Markus Allefeld marschierte der Elferrat auf die Bühne – in seiner Mitte der neue Liebling der Närrinnen und Narren: Prinz Simon I. (Danne) gab sich erstmals auf großer Bühne die Ehre. In seiner Rede begrüßte Prinz Simon I. sein närrisches Gefolge und die Gäste in der Halle mit „Liebe Katzen!“ und beschrieb kurz, wie er zur Prinzenwürde gekommen war. Tatsächlich sei er vom Trecker herunter direkt in Amt und Würden gekommen, für das er sich im Laufe des Abends noch einige Male feiern lassen durfte. Prinz Simon I. machte ferner deutlich, dass eine Familientradition fortsetze: Schon sein Vater habe vor 20 Jahren als Prinz auf der Bühne in Hövel gestanden, er freue sich heute über die Ehrenmitgliedschaft im Elferrat.

Arnsberg Einige Ehrungen Im Rahmen der Prunksitzung wurden ehemalige Prinzen geehrt, unter anderem Prinz Rudi I. (König) für 50 Jahre, Clemens Lürbke für 40 Jahre und Hubert Lürbke für 30 Jahre. Für den musikalischen Rahmen zur Prunksitzung sorgte die Formation „JetLag“ aus Attendorn. Die Narren aus Hövel laden für 21. Februar ab 19.11 Uhr (Einlass) zu ihrem „Lumpenball reloaded“ ein. Der Vorverkauf läuft über Eventim.

Elferrats-Präsident Markus Allefeld eröffnet schließlich das Bühnenprogramm. Ihren Einmarsch bekamen sodann die „Blauen Funken Hövel/Enkhausen“. Auf der Bühne legten die jungen Tänzerinnen ihren Gardetanz hin, der von den Gästen im Saal stürmisch beklatscht wurde. Dem Wunsch nach einer Zugabe kamen die Funken gerne nach. Die Tanzgarde „Blaue Funken“ war erst im September 2018 gegründet worden und ist dorfübergreifend mit Mädchen aus Enkhausen und Hövel besetzt. Derzeit sind sie in ihrer zweiten Session unterwegs. Dass es auch ohne Tanz geht, den Saal zu begeistern, zeigten Werner Flügge, Engelbert König, Oliver Lürbke und Werner Szlachciak. Mit ihrem Lied „Wir halten die Welt an“ sangen sich die Schlagersänger aus Hövel in die Herzen der Gäste.

Anekdotenreiche Büttenrede

Als „Der Sauerländer“ stieg abermals Reinhard Paul in die Bütt. Von der Bühne herunter wetterte er über den müden Elferrat, der wie die Herrn vom letzten Abendmahl daher kommen würden. Keine Scheu hatte er zudem, über die für ihn hässlichen Ortsteile Hachen und Stemel zu schimpfen. Und mit jeder Menge Anekdoten aus dem Leben, den Sunderner Bürgermeister und über die Lehrer holte er sich seine Lacher im Publikum.

In einem stimmigen Karnevalsprogramm durfte auch der Gardetanz der Aktivengarde der „Flotten Kugel“ Sundern nicht fehlen. Stark bejubelt wurde der Paartanz von Lara Görlich du Cedrik Flügge, die auf der Bühne beim Höveler Karneval ihre gelungene Premiere feiern konnten.

Mit weiteren Liedern und einem Blick in die Dorfchronik durch Sebastian Allefeld näherte man sich dem großen Finale in Hövel. Zu dem hatte Präsident Allefeld nach mehr als drei Stunden Programm alle Akteure auf die Bühne gebeten, wo zum Abschluss das Lied „Leev Marie“ gesungen wurde. Von hier aus ließ man den Prinzen Simon I. noch einmal hochleben. Dann wurde kräftig in der Halle weitergefeiert.