Narren in Arnsberg und Sundern sagen Großveranstaltungen ab

Der Beginn der Karnevalssession 2020/2021 rückt näher, doch auf eine große Sessionseröffnung, die traditionell am 11.11. um 11.11 Uhr stattfindet, werden die Karnevalsfreunde aus Arnsberg und Umgebung verzichten müssen.

Die „Flotte Kugel“ Sundern hat die gemeinsam mit „Narren“ aus den Nachbarorten Hövel und Langscheid geplante Veranstaltung schon vor zwei Monaten abgesagt.

Die Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Neheim und die Kleine Arnsberger Karnevalsgesellschaft (kurz KLAKAG) folgten vergangene Woche. Bei der Hüstener Karnevalsgesellschaft (HüKaGe) sollte zumindest im kleinen Kreis der Beginn der fünften Jahreszeit gefeiert und langjährige Mitglieder geehrt werden. Doch auch das lassen die neuen Auflagen nicht zu.

Keine großen Sessionseröffnungen Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt aktuell wieder deutlich zu, so dass der gesamte HSK als Risikogebiet gilt. Traditionell wird die Karnevalssession am 11.11. um 11.11 Uhr eröffnet. Aufgrund der Einschränkungen wird es, anders als gewohnt, keine großen Sessionseröffnungen geben. Die vier Karnevalsvereine „Kleine Arnsberger Karnevalsgesellschaft“ (KLAKAG), Hüstener Karnevalsgesellschaft (HüKaGe), Karnevalsgesellschaft (KG) Blau-Weiß Neheim und „Flotte Kugel Sundern“, die den Karneval in Arnsberg und Sundern hauptsächlich lebendig machen, stehen in regelmäßigem Austausch über mögliche Aktivitäten.

An Sitzungsveranstaltungen oder Straßenkarneval sei in der kommenden Session nicht zu denken. „Die Sicherheit kann nicht gewährleistet werden“, so Peter Hoffmann, Kanzler der KLAKAG. Außerdem spielen auch finanzielle Probleme eine Rolle. Eine Saalveranstaltung, bei der nur der halbe Saal besetzt werden darf, sei für die Vereine nicht finanzierbar – und das Risiko insgesamt zu groß.

Trotzdem wollen die heimischen Vereine aber Karnevalsstimmung verbreiten und das Vereinsleben, so gut es geht, aufrechterhalten.

Bei der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Neheim wird bereits an einem Video gearbeitet, berichtet Gertrud Franke, die Präsidentin des Vereins – und auch bei der HüKaGe bleibt der Karneval, trotz Corona, nicht komplett auf der Strecke. „Die Ideen sind da. Wir haben viel gemacht und getan“, sagt Markus Federupp, Vorsitzender der HüKaGe.

Vereinszeitungen erscheinen wie gewohnt

Die Jecken in Arnsberg, Neheim, Hüsten und Sundern können sich also, trotz ausfallender Veranstaltungen, auf ein bisschen Karnevalsstimmung für Zuhause freuen. Alle Vereine werden außerdem wie gewohnt ihre Vereinszeitungen herausbringen, in denen sich alle Interessierten über das Vereinsleben informieren können.

Doch mehr scheint in diesem Jahr nicht drin zu sein. „Lachen und Schunkeln mit Maske und Abstand – das ist nicht das, was Karneval ausmacht“, meint Gertrud Franke. Neue Prinzenpaare und Tollitäten wird es ebenfalls in keinem der örtlichen Vereine geben. Die größte Sorge bei den Karnevalisten ist, dass die Jugend wegbricht und der Kontakt unter den Vereinsmitgliedern verloren geht. Die HüKaGe konnte gerade im vergangenen Jahr viele neue Mitglieder gewinnen, erzählt Markus Federupp: „Sie haben sich gerade eingefunden – und jetzt findet nichts statt.“

Sorge um den jecken Nachwuchs

Auch Gertrud Franke sorgt sich um den karnevalistischen Nachwuchs. Ihre größte Sorge ist, dass die Tanzgarden irgendwann wegbrechen. „Wir proben für nichts, und ich habe Sorge, dass der Spaß verloren geht. Es wäre schade, wenn so viel Brauchtum verloren ginge und der Spaß, den die Jugend an Karneval hat.“ Ein weiteres Problem für die Karnevalsvereine: Viele Einnahmen fallen weg. Normalerweise finanzieren sie sich über Veranstaltungen wie Sommerfeste oder Waffelbäckereien in den Städten. All das hat es in diesem Jahr nicht gegeben, berichtet Peter Hoffmann. Was bleibt, sind Mitgliedsbeiträge.

Dennoch besteht ein Funken Hoffnung für die folgende Session 2021/22. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die dennoch kommt und gehen das Ganze jetzt ganz positiv an – und sind hoffentlich für’s nächste Jahr gut aufgestellt“, sagt Gertrud Franke.

Und Bernd Zöllner ergänzt: „Wir hoffen darauf, dass wenn wir wieder loslegen, alle mit dabei sind.“