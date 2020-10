Neheim: 79-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Pkw-Zusammenstoß auf der B 7, vor der A-46-Auffahrt Neheim-Süd, wurde ein 79-jähriger Autofahrer schwer verletzt.

Neheim. Ein 79-jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (3. Oktober) in Neheim schwer verletzt. Laut Polizei befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 7 von Voßwinkel in Fahrtrichtung Neheim und beabsichtigte, an der Autobahnanschlussstelle (AS) Neheim-Süd nach links auf die A 445 in Fahrtrichtung Hamm abzubiegen. Der 79-Jährige befuhr die L 732 von Moosfelde in Fahrtrichtung Voßwinkel und beabsichtigte an der Einmündung zur AS Neheim-Süd weiter geradeaus in Richtung Voßwinkel zu fahren. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Der Verkehr ist an der Unfallstelle durch Lichtzeichenanlagen geregelt. Beide Beteiligten gaben an, bei Grün in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein. Der 79-jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung der Polizei etwa 8000 Euro.