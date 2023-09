Rettungsdienstfahrzeug in Bereitschaft.

#Unfall am Supermarkt

#Unfall am Supermarkt Neheim: 88-Jähriger fährt Kleinkind auf Parkplatz an

Arnsberg. Zweijähriges Kind bei Unfall auf Neheimer Supermarkt-Parkplatz verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Neheim wurde ein zweijähriger Junge leicht verletzt.

Am Freitagnachmittag befuhr ein 88-jähriger Autofahrer aus Arnsberg den Parkplatz eines Supermarktes in Neheim. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es auf dem Parkplatz zu einem Zusammenstoß mit einem Zweijährigen aus Arnsberg. Der Junge war zum Unfallzeitpunkt mit einem Kindereinkaufswagen unterwegs. Bei dem Unfall wurde das Kleinkind leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

