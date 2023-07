Neheim: Auch „Alter Graben“ ab Montag voll gesperrt

„Durchfahrt verboten“ heißt es ab Montag auch an der Straße „Alter Graben“ in Neheim.

Neheim. Noch mehr Sperrungen in Neheim: Der Kreuzungsbereich mit der Straße Alter Graben wird bis Jahresende für den Verkehr voll gesperrt.

Die Erneuerung der Schwester-Aicharda-Straße – zwischen Karlstraße und Seibertzweg – geht weiter. Zur Erinnerung: Am Montag, 10. Juli, hatten die Bauarbeiten in diesem Abschnitt begonnen. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung – und auch der Kreuzungsbereich mit der Karlstraße musste für den Verkehr gesperrt werden. Diese Sperrungen werden auch weiterhin benötigt. Ab kommenden Montag, 24. Juli, muss zusätzlich auch der Kreuzungsbereich mit der Straße Alter Graben für den Verkehr voll gesperrt werden. Damit wird die Straße Alter Graben sowohl von der Friedenstraße als auch von der Ordensmeisterstraße her zur Sackgasse umfunktioniert.

Wendemöglichkeiten für Lkw vor dem Baustellenbereich bestehen nicht. Diese Verkehrsregelung wird bis zur Fertigstellung der Schwester-Aicharda-Straße benötigt, die Ende dieses Jahres geplant ist. Die Stadtwerke Arnsberg bitten um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten und den damit verbundenen Behinderungen und Sperrungen.

