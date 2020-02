Neheim. Bei einem Verkehrsunfall an der Neheimer Straßeneinmündung Stembergstraße / Dicke Hecke verletzte sich ein Rollerfahrer am Bein.

Neheim: Autofahrer bringt beim Abbiegen Rollerfahrer zu Fall

- Aufgrund eines knappen Abbiegemanövers brachte ein Autofahrer einen Rollerfahrer auf der Neheimer Stembergstraße zu Fall. Der Unfall ereignete sich am Samstag, 8. Februar, gegen 19 Uhr auf der Stembergstraße in Höhe der Einmündung „Dicke Hecke“. Hier überholte - laut Polizei - ein Pkw-Fahrer kurz vor der Einmündung „Dicke Hecke“ einen Rollerfahrer und bog anschließend in die Straße Dicke Hecke ein.

Aufgrund des Überholmanövers musste der Rollerfahrer stark abbremsen und kam hierdurch zu Fall. Hierbei verletzte sich der 17-jährige Rollerfahrer am Bein und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der PKW-Fahrer entfernte sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg zu melden, 02932/90200, zu melden.