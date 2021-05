Neheim: Azubis sorgen sich um Übernahme

Neheim. IG-Metall-Jugendsekretär Sven Schumann will junge Leute auch für gewerkschaftliche Arbeit begeistern.

Ungerechtigkeiten nicht einfach hinnehmen, sondern dafür kämpfen, dass Ungerechtigkeiten behoben werden.

Dies ist eine wesentliche Triebfeder für das Engagement des Neheimer IG-Metall-Jugendsekretärs Sven Schumann. Mit seinem Leitspruch „Sich nur zu ärgern reicht nicht. Wir müssen selbst handeln!“ geht er in die Betriebe und kann junge Leute begeistern, nicht nur in die Industriegewerkschaft Metall einzutreten, sondern sich auch als Jugendvertreter für Belange von jungen Kollegen und Kolleginnen im Betrieb bzw. im Ortsjugendausschuss der IG Metall zu engagieren.

Oft gibt es strukturelle Probleme, von denen nicht nur ein Azubis betroffen ist

Das Empfinden von Ungerechtigkeit ist in Betrieben kein diffuses Gefühl, sondern ganz konkret spürbar, wenn man auf Probleme der Auszubildenden in den Unternehmen blickt. „Hier geht es schnell um die Fragen: Wird die Ausbildungsplanung eingehalten oder müssen ausbildungsfremde Tätigkeiten ausgeübt werden? Gibt es genug Ausbilder?“, berichtet Sven Schumann und nimmt auch die Berufsschulen ins Visier, wo Azubis öfters über nicht praxisnahe Ausbildung stöhnen.

Die Gewerkschaft kann dann dabei helfen, die Rechte der Auszubildenden durchzusetzen. „Der einzelne Azubi muss deshalb nicht allein zu seinem betrieblichen Ausbilder gehen und sich beschweren“, betont Schumann. Denn oft gebe es strukturelle Probleme, von denen nicht nur ein Azubis betroffen sei. Dann könne die von der Gewerkschaft unterstützte Arbeitnehmervertretung mit der Arbeitgeberseite sprechen.

Sven Schumann: „Dies erzeugt bei vielen Jugendlichen Zukunftsängste“

Problembeladen sei bei Azubis auch die Frage, ob nach erfolgreichem Abschluss einer Lehre eine Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis erfolge. „Dies erzeugt bei vielen Jugendlichen Zukunftsängste wie: Werde ich überhaupt übernommen? Wann erfahre ich, ob ich übernommen werde?“

Mittlerweile würden manche Übernahme-Angebote erst sehr kurzfristig den ausgelernten Azubis mitgeteilt. Auch würden Übernahmen mehrheitlich nur noch befristet erfolgen.

Zukunftsängste stehen diametral zum Wunsch junger Menschen nach Sicherheit

Die Zukunftsängste stehen aber diametral zu dem Wunsch junger Menschen nach Sicherheit, um ihr Leben planen zu können, zumal sie nach ihrer Ausbildung die Weichen für ihr künftiges berufliches und privates Leben stellen wollen. Damit Ausbildung und Übernahme in den Firmen besser geregelt werden, gibt der Jugend-Gewerkschaftssekretär Sven Schumann betrieblichen Jugendvertretern Argumentationshilfen, zum Beispiel in speziellen Seminaren.

Denn oftmals gehe es bei Auseinandersetzungen mit Betrieben um Tarifrecht, das von einigen Unternehmen - über den eigentlichen Bedeutungsrahmen des Tarifvertrags hinaus - für ihre einseitigen Interessen interpretiert werde, so Schumann.

Sven Schumann: Auch die Jugendlichen sind bereit, für ihre Rechte zu kämpfen

Bei der Leidenschaft, für Arbeitnehmerinteressen zu kämpfen, sieht Schumann kein nachlassendes Interesse bei jungen Leuten. Nach wie vor seien viele junge Leute bereit, in die Gewerkschaft einzutreten und gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen. Die Corona-Schutzvorschriften erschweren aber merklich die Gewerkschaftsarbeit.

Viel persönlicher Kontakt zu jungen Leuten ist verloren gegangen, was durch Videokonferenzen, WhatsApp-Nachrichten und Telefonate nur bedingt aufgefangen werden kann. „Wir wollen ja auch mit Geselligkeit, zum Beispiele bei einem gemeinsamen Essen, Verbundenheit und Wohlgefühl unter unseren jungen Gewerkschaftern erzeugen.

Dies geht derzeit leider nicht, aber angesichts dessen, was derzeit machbar ist, sind wir dennoch ganz gut aufgestellt“, meint Schumann. Denn die jungen Leute in den Betrieben, die sich für Kollegen engagieren, treibt es auch an, Ungerechtigkeiten zu beheben. Eine Textpassage aus einem Lied der Ärzte hat sich für Schumann zu einem Leitspruch entwickelt: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“

