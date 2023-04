Neheim: Bilder voller Ausgewogenheit

Neheim. Ausstellung mit Werken von Wolfgang Liedtke bei FGO Edelmetalle am 15. April

Zeit seines Lebens war Wolfgang Liedtke ein farbenfroher Mensch. Der 1951 in Norddeutschland geborene Künstler befasste sich mit dem Zeichnen, der Malerei, Radierungen und der Photographik, bevor er sich der sogenannten Serigraphie widmete. Bei der Serigraphie handelt es sich um eine künstlerische Form des Siebdrucks. Der Siebdruck ist ein Verfahren, bei dem Farbe durch ein engmaschiges Gewebe auf eine Oberfläche gedruckt wird.

Kleines Atelier am Möhnesee

Wolfgang Liedtke verbrachte die letzten Jahre seines Lebens am Möhnesee, wo er gemeinsam mit seiner Frau Gaby lebte und dort auch noch ein kleines Atelier betrieb, bevor er 2017 starb. Kennengelernt hatte sich das Paar in Düsseldorf, wo Wolfgang Liedtke jahrzehntelang lebte und arbeitete. Mit zahlreichen Ausstellungen hatte er sich in all der Zeit einen Namen in der Düsseldorfer Künstlerszene gemacht.

„Wolfgang wollte den Menschen eine Freude bereiten, weshalb er auch sehr gerne mit kräftigen Farben gearbeitet hat“, erklärt Gaby Liedtke. Doch er habe auch nachdenkliche Phasen gehabt, wie die Witwe betont: „Er war sehr naturverbunden und hat bereits früh in einigen seiner Werke Umweltschäden und den Raubbau an der Natur durch den Menschen thematisiert!“

Besonders viel Wert habe er aber auch auf das Thema Balance gelegt. Einige dieser Bilder sind am 15. April in der Neheimer Apothekerstraße 40 bei einer kleinen Ausstellung zu bewundern.

Vielen Menschen präsentieren

„Mir war es wichtig, dass die Menschen Wolfgangs Kunst auch nach seinem Tod anschauen können. Deshalb war ich auch von dem Vorschlag von Herrn Strauß so begeistert, dass es bei FGO Edelmetalle in Neheim eine Ausstellung mit den Werken meines Manns geben soll“, sagt Gaby Liedtke.

Der Künstler Wolfgang Liedtke verstarb 2017. Foto: Privat/Liedtke

„Wir werden unsere Filiale für einen Tag komplett ausräumen, um möglichst viele Bilder von Wolfgang Liedtke präsentieren zu können“, sagt Patrick Strauß, der sich um das Marketing für FGO Edelmetalle kümmert.

„Die Bilder sind alles Unikate, zum Teil auch mit seiner Signatur versehen“, versichert Liedtkes Ehefrau. Und wer die Kunstwerke erwerben möchte, hat am 15. April ebenfalls die Möglichkeit hierzu.

Von 11 bis 18 Uhr ist die Ausstellung für Kunstinteressierte geöffnet. Zu jedem der Bilder wird es auch Informationen geben, die Gabriele Liedtke in diesen Tagen vorbereitet. Die Firma FGO Edelmetalle von Frank Gödde hat in der Vergangenheit bereits mehrmals Ausstellungen in seinen Räumlichkeiten in Neheim ermöglicht.

„Die Idee hierzu ist während der Corona-Pandemie entstanden“, sagt Patrick Strauß. „Als wir im Handel irgendwann wieder öffnen durften, war das der Kulturbranche noch nicht vergönnt. Deshalb haben wir uns damals dazu entschieden, dass wir Künstlerinnen und Künstlern unsere freien Wände und das Schaufenster für das Präsentieren ihrer Werke zur Verfügung stellen.“

Das sei gut angenommen worden, betont Strauß. Nun wolle man Liedtkes Werken einen besonderen Rahmen anbieten, um ihn posthum zu ehren und seinen Bildern den angemessenen Raum zu geben.

Aktionswoche in Neheim

Wer es nicht zur Ausstellung am 15. April nach Neheim schafft, hat noch eine weitere Möglichkeit, denn bei FGO Edelmetalle findet vom 24. bis 29. April die beliebte Aktionswoche „Bares für Wahres“ statt. In dieser Woche bewerten Expertinnen und Experten Schmuck und andere Raritäten kostenlos. Wer glaubt, etwas von Wert zu besitzen, sollte vorbeischauen.

„Und nebenbei kann man dann noch ganz in Ruhe die Werke von Wolfgang Liedtke in den Geschäftsräumen anschauen“, sagt Patrick Strauß.

