Neheim: BJB setzt voll auf die Karte Nachhaltigkeit

Neheim. Das Unternehmen BJB hat seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Was er aussagt und was in Zukunft gemacht werden soll.

Das Unternehmen BJB, weltweit führender Systemlieferant für die Leuchtenindustrie, hat vor kurzem seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Die 47-seitige Dokumentation über die ökologischen wie sozialen Maßnahmen und Ziele des Unternehmens ist zum ersten Mal in der 150-jährigen Firmengeschichte eine ausführliche Darstellung der umfassenden Aktivitäten des Arnsberger Mittelständlers.

>>> Anfang Mai starb Dieter Henrici, langjähriger BJB-Geschäftsführer

Die neue Kommunikation des stets aktuellen und hochrelevanten Themas soll BJBs Initiativen in diesem Bereich untermauern, sowie ein Zeichen für Transparenz und Nachhaltigkeit setzen. Gleichzeitig möchte man mehr Verantwortung übernehmen und Transparenz zeigen. „Bereits von Anbeginn der Firmenhistorie war die Vereinbarkeit von Wirtschaftlichkeit und rücksichtsvollem Handeln gegenüber der Natur einer der festen Werte, die in der Strategie des Traditionsunternehmens verankert wurden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. „Wir sehen, wie sich die Welt aktuell entwickelt und wollen Verantwortung übernehmen“, so Geschäftsführer Philipp Henrici. „Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, zukünftig vollumfänglich über unsere Aktivitäten in diesem Bereich zu kommunizieren.“

BJB setzt sich mehr Transparenz als Ziel

Mit der freiwilligen Veröffentlichung des ausführlichen Nachhaltigkeitsberichts bestärkt BJB somit seine Selbstverpflichtung zu mehr Nachhaltigkeit und Transparenz. BJB stellt in seinem freiwilligen Bericht zur Corporate Social Responsibility (CSR) für das Jahr 2022 die Aktivitäten und Ergebnisse in den Bereichen Nachhaltigkeitsstrategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft vor. Inhaltlich orientierte sich das mittelständische Unternehmen an dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK), einem anerkannten Transparenzstandard für die Berichterstattung unternehmerischer Nachhaltigkeitsleistungen.

>>> Der Arnsberger Stadtrat soll jünger werden

Nach einer umfassenden Prüfung des von BJB eingereichten Berichtes hat der DNK bestätigt, dass seine Transparenzanforderungen inklusive der gesetzlichen Bestimmungen, wie sie im DNK integriert wurden, berücksichtigt wurden und die Erklärung damit als nichtfinanzielle Erklärung genutzt werden kann. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs) wurden auf der UN-Generalversammlung, in der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ auf dem Weltgipfeltreffen 2015, vereinbart und gelten für alle Staaten der UN. Im Januar 2016 traten sie mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft.

Diese Maßnahmen werden jetzt schon für mehr Nachhaltigkeit ergriffen

BJB hat sich bereits vor vielen Jahren aus Überzeugung und Verantwortung auf den Weg gemacht, ein immer nachhaltigeres Unternehmen zu werden. So informiert der Nachhaltigkeitsbericht auf seinen 47 Seiten unter anderem darüber, dass Wasser des angrenzenden Flusses Möhne zur Kühlung der Maschinen in der Spritzgussproduktion eingesetzt wird und damit einen Großteil der elektrischen Energie zur Kühlung der Prozesse in diesen Bereichen eingespart werden können.

>>> Die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt im HSK

Betrieben wird von BJB am Hauptstandort in Neheim auch ein Blockheizkraftwerk zur Erzeugung von Strom. Dort wird zum Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien aktuell ein Solarkraftwerk auf den Dächern der Fertigung errichtet. Der CO2-Footprint von BJB wurde erstmalig für 2021 erhoben; mit Initiativen zur Emissionssenkung wie energieeffizienterer Produktion und Reduzierungsmaßnahmen zur Einsparung von Heizenergie konnte die CO2-Emission von BJB bereits in 2022 um 10 Prozent reduziert werden.

Seit jetztem Jahr Mitglied im UN Global Compact

Zudem ist das mittelständische Unternehmen seit 2022 ordentliches Mitglied des UN Global Compact: Dieser ist die weltweit größte und wichtigste Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Verbindlichkeiten hinsichtlich der Wahrung von Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltbewusstsein und Korruptionsprävention. BJB verpflichtete sich mit dem Beitritt, die Umsetzung der Ziele der Vereinten Nationen in Bezug auf diese Prinzipien im eigenen Einflussbereich voranzutreiben. Dazu ist jährlich ein Fortschrittsbericht zu erstellen, der ebenfalls kürzlich veröffentlicht wurde.

>>> Kultur Rockt im Pferdestall: Top-Act Zoe Wees im Exklusiv-Gespräch

Mittelständische Unternehmen scheitern in der Realität oft an den komplexen Anforderungen, die eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie mit sich führt. Nationale wie internationale Bestimmungen und andere multidimensionale Problematiken in den Bereichen Umweltbewusstsein, Menschenrechte und Sozialstandards stellen für Mittelständler eine große Herausforderung dar.

BJB jedoch hat sich seit Anfang des letzten Jahres dieser Aufgabe gewidmet: Der 47-seitige CSR-Bericht verdeutlicht, wie viele Detailanforderungen bestehen, die vorangehend durchdrungen werden müssen. Philipp Henrici dazu: „Wir haben zunächst damit begonnen, Informationen zusammenzustellen sowie Kennzahlen für Nachhaltigkeit aufzubauen und für alle Standorte zu erheben. Damit wurden Grundlagen für die neue Nachhaltigkeitsstrategie von BJB geschaffen, die wir auch künftig weiter konkretisieren werden.“

Dem Thema Nachhaltigkeit hat BJB zudem eine eigene Rubrik auf der Firmen-Homepage gewidmet. Hier sind die CSR-Berichte zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg