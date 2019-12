Neheim. 50 Jahre ist Carl-Ernst Kattwinkel nun Priester. Und obwohl er bereits im Ruhestand ist, ist er noch immer in der Gemeinde engagiert.

In einem feierlichen Gottesdienst in der Ev. Christuskirche in Neheim beging der 79-jährige Pfarrer im Ruhestand, Carl-Ernst Kattwinkel, am Sonntag sein 50-jähriges goldenes Priesterjubiläum.