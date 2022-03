Neheim: Crowdfunding für Bonhoeffer-Kindergarten erfolgreich

Neheim. Jörg Werdite von der Volksbank Sauerland konnte jetzt eine stattliche Summe übergeben.

Große Freude beim Bonhoeffer Kindergarten in Neheim: Von Oktober 2021 bis Januar 2022 war das Crowdfundingprojekt „Außengelände des Kindergartens“ bei der Volksbank Sauerland online. Die Summe, die eingesammelt werden sollte, wurde dabei auf 5000 Euro gesetzt.

Nun, am Ende des Crowdfundings konnte ein Spendenbetrag von 6310 Euro verbucht und übergeben werden. Das gesammelte Geld wird nun eins zu eins in neue Spielgeräte für den Außenbereich des Kindergartens an der Graf-Gottfried-Straße investiert.

Neben den eingesammelten Spenden legte die Volksbank Sauerland noch einmal 5 Euro pro Spender dazu und stockte zum Projektende die Spende damit um 450 Euro auf. Jörg Werdite, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und Pressesprecher der Volksbank Sauerland, freute sich bei der Scheckübergabe zusammen mit Angelina Bremkes, Einrichtungsleitung und Nina Bühner, Vorsitzende des Fördervereins, über die gesammelten Spenden.

Weitere Info zum Crowdfunding: www.vb-sauerland.de/crowdfunding.html

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg