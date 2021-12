Neheim: Das KiJu lädt Familien zum „Advent to go“ ein

Neheim. Weil die Corona-Pandemie das Familien-Adventssingen verhindert, gibt es nun ein Alternativprogramm.

Die letzte Adventszeit im „alten“ KiJu am St. Georgs-Pfad hat begonnen. Zwar herrscht große Vorfreude auf den Neubau und den Umzug in die Goethestraße, aber ein wenig Wehmut ist dennoch dabei, denn auch in diesem Jahr können manche liebegewonnene Traditionen wieder nicht – und somit auch kein letztes Mal am St. Georgs-Pfad – stattfinden.

So auch das schöne Familien-Adventssingen zum Jahresabschluss kurz vor den Weihnachtsferien. Ein Highlight für Klein und Groß, bei dem das KiJu stets aus allen Nähten platzte. Zu Pandemiezeiten und bei der aktuellen Lage ist das natürlich undenkbar.

Knisterndes Lagerfeuer, Punsch und Leckereien

So hat sich das Team Gedanken gemacht, was dennoch möglich ist und lädt nun Familien am kommenden Freitag, 10. Dezember, zu einem „Advent to go“ zum KiJu ein

Ab 17 Uhr wird das KiJu in warmen Licht erstrahlen, bei hoffentlich trockenem Wetter draußen ein Lagerfeuer knistern und werden sich die Besucherinnen und Besucher mit warmen Punsch und Leckereien stärken können. Selbstverständlich sind am Tag die aktuellen Corona-Regelungen zu beachten, diese werden dann veröffentlicht.

An den übrigen Tagen lädt das KiJu Kinder und Jugendliche im Rahmen der Öffnungszeiten zur Weihnachtswerkstatt ein. Hier können schöne Geschenke angefertigt werden. Außerdem wird täglich um 17 Uhr Bingo gespielt, um vom Adventskalender das „Päckchen des Tages“ zu vergeben.

Weitere Informationen über alle Angebote finden sich auf der Homepage sowie den Social-Media-Kanälen des KiJu Neheim.

