Neheim: Der Impfbus des Hochsauerlandkreises kommt

Neheim/Bruchhausen. Drei verschiedene Impfstoffe stehen dann für Interessierte zur Verfügung. Es gibt auch ein Angebot für Kinder.

Der Impfbus des Hochsauerlandkreises geht wieder auf Tour:

Am kommenden Freitag, 15. Oktober, von 12 bis 18 Uhr hält das Team auf der Marktplatte in der Fußgängerzone in Neheim. Am folgenden Tag, 16. Oktober, steht der Impfbus in der Zeit von 9 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz von Kaufland in Bruchhausen sowie am Sonntag, 31. Oktober, von 11 bis 17 Uhr, zum Trödelmarkt auf dem Kaufland-Gelände.

Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson stehen zur Verfügung

Es steht Impfstoff von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson zur Verfügung. Alle Interessierten haben vor Ort die Wahl, welchen Impfstoff sie bevorzugen. Das Team des Impfbusses bietet ebenso eine Impfung mit Biontech für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren an und empfiehlt die Begleitung eines Erwachsenen.

Das Impfteam weist daraufhin, dass bei den mobilen Impfangeboten erfahrungsgemäß keine Zeit für sehr ausführliche Aufklärungsgespräche vorhanden ist. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument, im Idealfall der Personalausweis, und – sofern vorhanden – der Impfausweis. Alle weiteren Unterlagen können vor Ort ausgefüllt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg