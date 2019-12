Neheim: Die Schützen engagieren sich für Klimaschutz

Das Jahr der Neheimer Schützenbruderschaft St.-Johannes-Baptist ist sehr positiv verlaufen.

Davon ist der Vorstand überzeugt und stellte das auch in der Herbstversammlung im „1220 Schwiedinghauser“ deutlich dar.

Scheffe Bernd Obertrifter vertrat diesmal Schützenoberst Andres Cloer, der aus beruflichen Gründen nicht teilnehmen konnte. Nach den üblichen Tagesordnungspunkten wartete man dann ganz gespannt auf den Bericht des Hauptkassierers Rolf Haase: „Als ich das letzte Mal gesagte habe, dass unsere letzten zwei Volksfeste super gelaufen sind, kann ich heute voller Stolz sagen, das Fest 2019 reiht sich ohne Wenn und Aber dort ein.“

Die Schützen wollen das erwirtschaftete Geld an die Gemeinschaft zurückgeben

Und er stellte eine sehr gute Schützenfestabrechnung vor. Diese weist ein Plus im mittleren 5-stelligen Bereich aus. Haase machte deutlich, dass die Bevölkerung das „Fest in Neheim“ mitgetragen hat. „Sponsoren und Gönner sorgen durch ihre Zuwendungen dafür, dass die Preise beim Fest erschwinglich bleiben.“

Das erwirtschaftete Kassenplus will man der Gemeinschaft durch soziale Projekte zurückgeben. Das betonte Andreas Cloer schon in den letzten Versammlungen: „Die Schützenbruderschaft will das Geld nicht horten, sondern durch gute geplante Aktionen an die Gemeinschaft zurückgeben.“ Das wird auch in 2020 passieren.

In 2020 große Baum-Pflanzaktion im Arnsberger Stadtwald

Denn die Scheffen Rolf-Christoph Haase und Bernd Obertrifter stellten einige Projekte vor. Das größte ist die Pflanzaktion im Arnsberger Stadtwald. Die Neheimer Schützen pflanzen exakt 413 Bäume. „Das ist ein Setzling für jedes Jahr seit der Gründung der Schützenbruderschaft im Jahr 1607“, so Obertrifter.

Die Schützenbruderschaft ist nicht alleine bei der Aktion. „Es wird einen großer städtischer Pflanztag 2020 geben“, verritt Rolf-Christoph Haase. An dem sich hoffentlich viele Vereine, Institutionen und Firmen beteiligen. Darunter auch die Neheimer Jäger und der CDU-Ortsverein.

„Gepflanzt werden sollen südeuropäische, klimastabile Bäume, die schnell oder auch langsam wachsen werden. Stadtförsterin Petra Trompeter wird noch einiges prüfen, wie Lage und Bodenbeschaffenheiten der Pflanzflächen. Dann wissen wir genau, wo die Aktion stattfinden wird und eine gute Nachhaltigkeit gewährleistet ist“, erklärte Obertrifter.

Idee wurde bei der Donatorenfeier geboren

Die Schützen bepflanzen eine Fläche von 1607 Quadratmetern. Die Idee ist bei der Donatorenfeier 2018 zur Erinnerung an die Waldschenkung von Graf Gottfried entstanden. „Die anwesenden Abordnungen waren begeistert. Jetzt hoffen wir, dass sich viele daran beteiligen. Wie groß die gesamte Fläche sein wird, steht noch nicht fest. Ziel ist natürlich, dass im Stadtwald gepflanzt wird“, meinte Haase.

Der große städtische Pflanztag wird voraussichtlich nach den Osterferien stattfinden.

Weiteres Umwelt-Projekt: Bienenwiese gemeinsam St.-Ursula-Gymnasium

Ein weiteres Projekt planen die Schützen mit dem St.-Ursula-Gymnasium. Es werden „Bienenwiesen“ im Bereich des „Schilderwaldes“ (Verkehrsübungsplatz am „1220“) angelegt. „Dort sind wir im Naturschutzgebiet, da gibt es reichlich Flächen für diese Maßnahme“, betonte Bernd Obertrifter.

Zudem wird der „Schilderwald“ bei verschiedenen Arbeitseinsätzen in 2020 weiter aufgewertet. „Wir wissen noch nicht, ob wir zusätzlich Spielgeräte installieren. Wir sind aber der Meinung, dass der nahe liegende Wald der größte natürlichste Abenteuerspielplatz für Groß und Klein ist“, befanden die Scheffen Haase und Obertrifter.