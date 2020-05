Polizei Neheim: Einbruch in Wohnhaus in der Bahnhofstraße

Neheim. Nach einem Einbruch in Neheim am Samstag ermittelt die Polizei.

Noch unbekannte Täter gelangten am Samstag – irgendwann im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 21.15 Uhr – durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fen­sters in ein frei stehendes Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Hier wurden alle Räume durchsucht. Angaben zu Diebesgut könne noch nicht gemacht werden.