Neheim: Exotisches Fest-Menü mit indischen Gewürzen

Für Manjeet Cheema ist der Winter die Zeit der Feierlichkeiten: Er stellt sich auf Festmenüs für den Advent ein, nachdem „Diwali“ gerade erst vorbei ist. Das hinduistische Lichterfest ist von der Bedeutung her vergleichbar mit Weihnachten – Familien kommen zusammen, essen gemeinsam und beschenken sich.

Arnsberg Hotel und Restaurants Manjeet Cheema stammt aus Nordindien und hat an der Wirtschaftsfachschule in Dortmund seine Frau kennengelernt. Mehrere Jahre lang führte er ein Hotel in der Eifel, bevor die Familie ins Sauerland zog. 2006 eröffnete er sein erstes Restaurant in Neheim, seit zweieinhalb Jahren ist das „Sanskrit“ an der Langen Wende zu finden.

In seinem indischen Spezialitäten-Restaurant „Sanskrit“ in Neheim bringt Manjeet Cheema Diwali-Menüs auf die Karte, aber auch weihnachtliche Gerichte. Im Winter gibt es zum Beispiel Hirschcurry und Rotkohl. „Wir verfeinern regionale Produkte mit indischen Gewürzen“, sagt Cheema.

Unterschiedliche Schärfegrade

Die Gewürze sind ohnehin sehr wichtig in der indischen Küche, dazu gehören zum Beispiel Koriandersamen, Senfkörner, Bockshornkleesamen, Muskat, Zimt, Kardamom, Ingwer, Kurkuma und Chili. Oft kommt die Gewürzmischung „Garam Masala“ zum Einsatz.

„Zu uns kommen Gäste, die die indische Küche kennen, schätzen und genießen“, sagt Cheema. Viele von ihnen würden es daher auch scharf mögen, wobei jeder Gast im Restaurant die Wahl hat, sein Gericht mild, medium oder scharf zubereiten zu lassen. Und am Tisch lässt sich die Schärfe ebenfalls noch variieren, denn zu jedem Gericht werden scharfe „Mixed Pickles“, süßes hausgemachtes Chutney und Naturjoghurt gereicht.

Gerichte aus dem Tonofen

Cheema selbst stammt aus dem nordindischen Staat Punjab an der Grenze zu Pakistan, wo sehr viele Tandoori-Gerichte aus dem Tonofen serviert werden. In dem vorgeheizten Tonofen wird Fleisch gegart, das bereits einen Tag zuvor in Marinade eingelegt wurde.

In seinem Restaurant, in dem er auch Kochkurse anbietet, verfügt Cheema natürlich über einen Tandoori-Ofen. Die Gerichte lassen sich aber auch in einem klassischen Ofen zuhause zubereiten. So wie etwa das „Chicken Tikka Masala“, das der Hauptgang im Festmenü ist, das Cheema zum Nachkochen für Weihnachten vorschlägt. Als Vorspeise gibt es eine Karotten-Honig-Ingwer-Suppe und als Dessert Milchreis.

Karotten-Honig-Ingwer-Suppe

• 1 kg Karotten

• Ingwer

• Zwiebel

• 1 Liter Gemüsebrühe

• Schuss Sahne oder Kokosmilch

• Salz, Garam Masala, Honig







Die Karotten, Ingwer und Zwiebel schälen und in Stücke schneiden. Die Karotten glasig andünsten, Zwiebeln und Ingwer mitdünsten. Mit Gemüsebrühe ablöschen und alles weich köcheln lassen. Dann pürieren und mit Salz, Garam Masala, Honig und einem Schuss Sahne oder Kokosmilch verfeinern.

Chicken Tikka Masala

Für Hähnchen und Marinade:

(am Vortag vorbereiten und im Kühlschrank lagern)





• 1 kg Hähnchenbrust

• 250 g Joghurt

• je 10 g Ingwer- und Knoblauchpaste

• frische Minze

• Essig und Öl

• Kreuzkümmel, Garam Masala, Koriander, Kurkuma, Salz und Chili

Frische Minze mit etwas Öl zu einem Pesto verarbeiten. Dann das Pesto und alle Gewürze mit dem Joghurt zu einer Marinade vermischen, nach Belieben mit Paprikapulver oder roter Beete einfärben. Die Hähnchenbrust in kleine Stücke schneiden und mit der Marinade vermengen. Anschließend 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahren.





Für die Soße:

• 3 frische Tomaten

• 1 Gemüsezwiebel

• 2 EL Tomatenmark

• Sahne, Kokos- oder Sojamilch

• Salz, Garam Masala, Koriander, Chili, Kurkuma und Ingwerpulver





Zwiebeln glasig dünsten, Tomaten hacken und dazu geben. Tomatenmark dazugeben und alles anrösten, mit etwas Wasser ablöschen. Alles köcheln lassen, bis die Soße sämig wird. In der Zwischenzeit das marinierte Hähnchen auf einem Rost im vorgeheizten Backofen (Umluft 220 Grad) garen.

Einen Schuss Sahne oder Kokosmilch und Gewürze in die Soße geben. Hähnchen in die Soße geben, mit Basmatireis und frischem Koriander servieren. Wer das Gericht in eine vegetarische oder vegane Variante verwandeln möchte, kann statt des Hähnchens verschiedene Gemüsesorten nutzen, zum Beispiel Zucchini, Auberginen und Brokkoli, und den Vollmilchjoghurt durch Sojajoghurt ersetzen.

Milchreis

• 500 g Basmatireis

• 1 Liter Vollmilch (als Alternative Kokos- oder Sojamilch)

• Paneer (indischer Frischkäse)

• Zucker oder Honig

• gehackte Pistazien und Mandeln

• Rosenwasser





Reis in Wasser vorkochen – er sollte noch bissfest sein – und abschütten. Milch aufkochen und den Reis darin weiter köcheln lassen. Fein geriebenen Paneer hinzugeben, alles aufkochen lassen, bis es sämig ist. Bei Bedarf mehr Milch hinzugeben. Mit etwas Zucker oder Honig abschmecken, gehackte Pistazien und Mandeln unterrühren. Den Milchreis mit frischem Obst oder Vanilleeis servieren, etwas Rosenwasser über den Reis geben.