Neheim: Filiale der Modekette H&M bleibt

H&M will das Filialnetz in Deutschland verkleinern.

Neheim. Die schwedische Modekette H&M baut in Deutschland Stellen ab und schließt Filialen. Neheim soll aktuell nicht betroffen sein.

Gute Nachrichten für die Einkaufsstadt Neheim: Nach Angaben der Modekette H&M ist das Geschäft hier „zum aktuellen Zeitpunkt nicht von einer Schließung betroffen“.

Das teilte das Unternehmen auf Nachfrage der Redaktion mit. H&M hatte Personalkürzungen angekündigt, fünf Prozent aller Stellen in Deutschland sollen wegfallen und auch das Filialnetz soll verkleinert werden. Der Umsatz war im vergangenen Geschäftsjahr gesunken und der Trend zum Online-Shopping hatte sich verstärkt.

Das trifft derzeit auf viele Einzelhandelsunternehmen zu. Auch die Parfümeriekette Douglas hatte Sparmaßnahmen und Filialschließungen angekündigt. Während davon unter anderem die Standorte in Menden und in der Dortmunder Thier-Galerie betroffen sind, können die Neheimer auch in diesem Fall aufatmen: Auf der Liste der aktuellen Standort-Schließungen taucht auch dort Neheim nicht auf.