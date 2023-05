Neueröffnung des Cafés am Markt.

Herrliches Sommer Opening Neheim: Food-Court bei Heiter & Herrlich am Neheimer Markt

Neheim. „Herrliches Sommer Opening“ bei Heiter & Herrlich am Neheimer Markt. Das sind die Gründe für die zweite offizielle Eröffnung.

Die ersten Wochen nach dem Soft-Opening am 29. April sind vergangen und das neu zusammengestellte Team blickt laut eigener Aussage auf gute Betriebstage zurück. „In einer grundlegend neu gestalteten Räumlichkeit und mit einem völlig neu entwickelten F&B-Konzept hat unser Team einen ganz tollen Job gemacht“, so beschreibt der Geschäftsführer und Mitinhaber Sebastian Wanders den Zusammenhalt in seiner Mannschaft.

„Seit dem ersten Tag bemühen wir uns um das Wohl des Gastes und die Stabilität eines qualitativen Angebots. Obwohl auch wir erst mit allen neuen Prozessen und Anforderungen neu lernen mussten, erfreuen wir uns über die vielen positiven Rezensionen der Gäste in den Bewertungsportalen und persönlichen Gesprächen. Mein Dank geht an das ganze Team, das sich hier deutlich überdurchschnittlich engagiert hat“, so Sebastian Wanders weiter. Nun lädt die Gastronomie zu einem „Herrlichen Sommer Opening“ ein.

Als Dank an alle beteiligten Unterstützer, Lieferanten und Partner wird es am Donnerstag, 1. Juni, eine offizielle Gästerunde in lockerer Atmosphäre geben. An diesem Tag bleibt der Betrieb bis 17 Uhr für den Normalbetrieb geschlossen. Denn von 15 bis 17 Uhr findet im Restaurant die offizielle Eröffnungsfeier mit geschlossener Gesellschaft statt. Ab 17 Uhr startet das „Herrliche Sommer Opening“ für alle, die bereits Heiter & Herrlich-Gäste geworden sind oder noch werden möchten.

Die neue geschaffene Außengastronomie wird dazu mit weiteren Verkaufsständen bis auf den Marktplatz hin das Gesamtangebot erweitern. Das Areal wird in einen kleinen kulinarischen Food-Court verwandelt, welches zu einem After-Work-Event mit Live-Musik im Stile des Konzepts „Heiter & Herrlich“ einlädt.

„Lassen Sie sich überraschen, wir freuen uns, Ihnen eine Kostprobe unseres neuen Angebots an diesem Eröffnungstag etwas außergewöhnlich zugänglich zu machen. Wir freuen uns auf alle interessierten Gäste und stehen mit dem Partner der Foodlover-Group, die federführend das Gesamtkonzept entwickelt hat, für persönliche Gespräche jederzeit gemeinsam an diesem Abend zur Verfügung.“, so Sebastian Wanders.

