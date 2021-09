Neheim: Fotoausstellung „Kaiser im Osten“ wird eröffnet

Neheim. Katrin Kaiser hat sich auf die Spuren ihres Großvaters als Soldat der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg begeben.

Zur Fotoausstellung „Kaiser im Osten – Schlachtfeld der Erinnerung“ der Neheimer Designerin Katrin Kaiser lädt die ev. Gemeinde Neheim am Sonntag, 5. September, um 11.15 Uhr ins Gemeindehaus Christuskirche ein. Der Eintritt ist frei.

„Als ich auf dem Dachboden meiner Eltern eine „Wehrmachtskiste“ mit Hinterlassenschaften meines Großvaters fand, war mein Interesse für seine Geschichte als Soldat an der deutschen Ostfront geweckt.“, so Katrin Kaiser zu ihrer Motivation.

In der Kiste waren schriftliche Zeugnisse, Feldpostbriefe und Fotografien aus den Kriegsjahren 1939 – 1945, die der Großvater während des Krieges aufgenommen hatte. Die Orte, an denen die meisten Fotografien entstanden, befanden sich in Polen und Russland. Häufig steht hier der Alltag im Vordergrund und nicht das Kriegsgeschehen.

Persönliches situativ eingefangen

„Wie will man das Gesamtbild eines Krieges begreifen, wenn man die einzelnen Geschichten der Personen im Krieg unberücksichtigt lässt?“, fragte sich Kaiser. Also reiste sie an die Orte der damaligen Geschichten, um ein tieferes Verständnis für das Vergangene zu bekommen.

Diese persönlichen Momente hat Katrin Kaiser situativ eingefangen. Durch ihre Farbfotografien, die sich durch eine größere Wirklichkeitsnähe auszeichnen, betont sie den Kontrast gegenüber den Schwarz-Weiß-Fotografien ihres Großvaters.

Katrin Kaiser: Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen

„Diese subjektive Wahrnehmung historischer Zusammenhänge aus einer aktuellen Perspektive ist für unsere Kultur des Erinnerns inzwischen prägender als die erneute Darstellung historisch-objektiven Wissens“, so Kaiser weiter und schließt: „Gerade wir als Nachfolgegeneration haben die große Chance, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und uns heute, im Klima eines neu erwachenden Nationalbewusstseins, der möglichen Konsequenzen von Ignoranz und undemokratischem Fehlverhalten bewusst zu werden.“

Die Gemeinde und alle Gäste der Ausstellung sind zudem zum Kirchkaffee herzlich eingeladen.

