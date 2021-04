Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in Neheim eine Frau beraubt haben.

Polizei Neheim: Frau am helllichten Tag von zwei Männern beraubt

Neheim. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute vom Fresekenweg in Richtung Innenstadt.

Raubüberfall am helllichten Tag in Neheim: Nach Angaben einer 36-jährigen Frau wurde sie am Mittwoch auf dem Fresekenweg von zwei Männern ausgeraubt. Gegen 10 Uhr war die 36-Jährige dort mit ihrem Kinderwagen auf unterwegs.

Als zwei Männer nach der Uhrzeit fragten, holte die Frau ihr Handy heraus, um nach der Zeit zu schauen. Daraufhin sagte einer der Männer, dass sie ihm das Telefon sowie ihrer Geldbörse geben solle und droht mit Gewalt. Die beiden Männer flüchteten dann mit der Beute über den Fußweg in Richtung Innenstadt.

Der Überfall ereignete sich am Mittwoch, 28. April, gegen 10 Uhr

Die beiden Täter trugen Corona-Schutzmasken und waren etwa 30 bis 40 Jahre alt. Sie sprachen schlechtes Deutsch, waren beide etwa 1,70 groß und hatten dunkle Haare. Einer der Täter war schlank, der andere hatte einen Bauchansatz.

Ein Täter hatte gegelte Haare und dunkle Augen, trug Turnschuhe und einen dunklen Pullover. Der andere Mann hatte kurze Haare und war mit einer Jeanshose, Turnschuhen und einem dunklen Pullover bekleidet.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den beiden Tätern machen? Wem sind am Mittwoch gegen 10 Uhr die beiden Männer auf dem Fresekenweg oder in der Innenstadt aufgefallen? Wer konnte die Tat beobachten?

Zeugen setzen sich mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.