Neheim: Fresekenmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Auf dem Wochenmarkt am Samstag und beim Bauernmarkt am Sonntag gibt es viele herbstliche Angebote.

Neheim. Die Einzelhändler in Neheim laden zum Fresekenmarkt ein und erklären ihr Hygienekonzept für das Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag.

Lange sah es so aus, als wenn nach dem ausgefallenen Frühlingsfest und der gestrichenen Party zu Neheim Live auch der traditionelle Fresekenmarkt nicht stattfinden könnte. Nun haben sich die Mitglieder von Aktives Neheim in einer Umfrage mit breiter Mehrheit für den verkaufsoffenen Herbstsonntag ausgesprochen und es wurde in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung Hygienekonzept entwickelt.

So schmücken zum 41. Fresekenmarkt vom 9. bis 11. Oktober wieder fast 200 Chrysanthemen die Geschäfte in der Innenstadt. 180 Neheimer Einzelhändler sind dabei und öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag, 11. Oktober, von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte, woran sich auch die Händler in der „neuen“ Marktpassage beteiligen, die am Sonntag ihr erstes Neheimer Stadtfest erleben.

Desinfektionsmittel und kostenlose Masken

An den Knotenpunkten der Einkaufsbereiche erinnern große Spannbänder daran, die bekannten Hygienemaßnahmen einzuhalten. Dazu hat Aktives Neheim 20 Säulen mit berührungsfrei arbeitenden Desinfektionsmittelspendern angeschafft und aufgestellt.

An den drei Veranstaltungstagen sind Mitglieder der Jugendmannschaft des SC Neheim in ihren roten Jacken in der Einkaufsstadt unterwegs und bieten den Passanten kostenlose Mund-Nase-Schutzmasken an. Um die erforderlichen Mindestabstände einhalten zu können, wurde die Anzahl der in normalen Zeiten begrüßten Schausteller um rund zwei Drittel reduziert. Eingeladen wurden vor allem die Anbieter der klassischen Kirmesleckereien.

Die Kinderkarussells werden nur zur Hälfte besetzt und die Kontaktflächen der einzelnen Plätze werden laufend desinfiziert. Das Partyzelt auf dem Markt musste ebenso gestrichen werden wie der traditionelle Kindertrödelmarkt unter den Arcaden.

Am Samstag findet der Neheimer Wochenmarkt mit seinem herbstlichen Angebot auf der angestammten Fläche auf dem Marktplatz statt, bevor dort für Sonntag ein bunter Bauernmarkt seine Stände aufstellt bei denen auch der Stadtverband des Westfälisch-lippischen Landwirtschaftsverbandes über seine Arbeit informiert.