Neheim: Gericht belohnt die Ehrlichkeit des Angeklagten

Ein 45-jährige Angeklagte aus Schmallenberg war vor dem Schöffengericht dermaßen ehrlich, dass man ihm diesen Umstand bei der Strafzumessung positiv anrechnete. Er gab auf Befragen des Richters an, nach dem Diebstahl Gewalt angewendet zu haben, um sich die Beute zu sichern.

Genau diesen Vorwurf hatte ihm der Staatsanwalt auch gemacht. Der frühere Neheimer war wegen räuberischen Diebstahls, Diebstahls geringwertiger Sachen und wegen eines Verstoßes gegen die Führungsaufsicht angeklagt. Der unter Betreuung stehende und jetzt in einer Wohngemeinschaft des St. Georg Sozialwerkes in Schmallenberg untergebrachte Angeklagte hatte im November 2018 in einem Neheimer Drogerie-Markt Computerspiele in seinem Rucksack verstaut und versucht, ohne zu bezahlen, an der Kasse vorbeizubringen. Dabei wurde er von einer Verkäuferin beobachtet, und als er dem Ausgang zustrebte angehalten und gefragt, ob er nicht etwas vergessen habe.

Ladendieb rastet aus

Und dann rastete er aus: Ohne Zögern trat er der Frau, die nach dem Rucksack griff, gegen den rechten Oberschenkel und wollte mit der Beute fliehen. Eine andere Verkäuferin sprang ihm auf den Rücken, um ihm aufzuhalten. Doch mit ihr auf dem Rücken ging die Flucht weiter auf die Fußgängerzone. Ein Polizist, der privat unterwegs war, hielt den Mann fest und brachte ihn zu Boden, obwohl der Dieb sich heftig wehrte.

Vor Gericht entschuldigte sich der Angeklagte bei den Zeugen und gab an, unter Drogen gestanden zu haben. Zudem sei er von einem Bekannten, bei dem er Schulden hatte, zu dem Diebstahl genötigt worden.

Unter Drogen aggressiv

Ein Sachverständiger bescheinigte dem Angeklagten geistige Behinderung und Verhaltensstörungen, unter Drogen stehend werde er schnell aggressiv. Trotzdem war zur Tatzeit die Einsichtsfähigkeit gegeben, seine Schuldfähigkeit sei nicht erheblich gemindert gewesen. Das Gericht stellte im Einverständnis mit dem Staatsanwalt den Vorwurf des Verstoßes gegen die Führungsaufsicht ein. Er hob hervor, dass der Angeklagte den Vorwurf des räuberischen Diebstahls gestanden habe und bemüht ist, mithilfe der Betreuer ein straffreies Leben zu führen. Er fühle sich in der Wohngemeinschaft wohl und ist einem Arbeitsprogramm eingebunden. „Ich sehe hier bei dem Verbrechenstatbestand einen minder schweren Fall“, führte der Staatsanwalt aus und beantragte eine Freiheitsstrafe von neun Monate zur Bewährung. Bei dem, sogenannten „letzten Wort“ vor dem Urteil, das jedem Angeklagten zusteht der 45-Jährige: „Von meiner Seite kommt keine Scheiße mehr.“ Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten wegen eines räuberischen Diebstahls im minder schweren Fall und eines Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten mit Bewährung. „Es kommt höchst selten vor, dass jemand vor Gericht zugibt, nach einem Diebstahl die Gewalt zur Beutesicherung vorgenommen zu haben“, so der Vorsitzende Richter. Seine Ehrlichkeit und die gute Betreuung im Heim ließen positiv hoffen. Der Angeklagte sei zwar fünfmal vorbestraft, doch die letzte Tat liege ungefähr 20 Jahre zurück. Das Urteil wurde sofort rechtskräftig.