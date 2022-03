Neheim: „Gesänge der Trauer und des Trostes“

Das „confido vocale & camerata“ bei der Probe für das Konzert in Neheim.

Neheim. Das Ensemble „confido vocale & camerata“ gastiert am Samstag, 5. März, in der Johanneskirche. Und es kann für die Ukraine-Hilfe gespendet werden,

Am heutigen Samstag, 5. März, gastiert das Ensemble „confido vocale & camerata“ mit einem Chor- und Orchesterkonzert um 19.30 Uhr in der Neheimer Johanneskirche. Die Musikerinnen und Musiker aus dem Ruhrgebiet erarbeiten in regelmäßigen Abständen klassische Werke unterschiedlicher Formate. Das diesjährige Motto ist „Gesänge der Trauer und des Trostes“, Leiter des Proben- und Konzertprojekts ist Wolfgang Endrös.

So unterschiedlich Joseph Haydns „Stabat Mater“ und Gustav Mahlers „Kindertotenlieder“ auch sind - beiden Werken gemein sind nicht nur Trauer und Schmerz um den Verlust geliebter und nahestehender Menschen, sondern der Trost, der sowohl dem Streben nach Transzendenz und der Gewissheit einer „anderen“ Welt des Lichtes entspringt.

Die mittelalterliche Sequenz und die spätromantischen Gedichte Friedrich Rückerts ergänzen sich auf eine spannende Weise, indem sie in der Gegenüberstellung dem jeweils anderen Text eine Dimension eröffnen, die über den engen Kontext ihrer Entstehung weit hinausweist und so ihre Bedeutung als zeitlose Kunstwerke unterstreicht.

Die Besucherinnen und Besucher können für die Ukraine-Hilfe spenden

Die mitleidende Betrachtung der Gottesmutter unter dem Kreuz ihres Sohnes und die Schmerzen über den Verlust der eigenen Kinder verbinden sich nicht zuletzt durch die leidenschaftliche Musik der beiden Wiener Komponisten, die zwar durch ein Jahrhundert zeitlich getrennt lebten, aber beide am Wendepunkt einer musikalischen Epoche kreativ waren, zu einem großen Gesang der Trauer und des Trostes. Näheres erfahren Sie unter https://www.confido.org/content/.

Und: Als sichtbares Zeichen der Unterstützung für die Menschen in der Ukraine erhalten die Besucherinnen und Besucher des Konzertes gegen eine Spende einen Button in den Farben der Ukraine mit dem Friedenssymbol. Die Spenden werden in vollem Umfang der Ukraine-Hilfe zukommen.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (Schüler, Studenten, Geflüchtete frei) per Mail unter diehlmusic@web.de, unter 02932-22050 oder an der Abendkasse (18 Euro).

