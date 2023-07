Neheim: Graef mit neuem Partner im Taunus

Gut besucht: Die Hausmesse bei Fornara in Taunusstein.

Neheim/Taunusstein. Neheimer Traditionsunternehmen und Feinkost-Händler Fornara setzen gemeinsam auf die Bohne.

Beginn einer „wundervollen Freundschaft“? Das Neheimer Unternehmen Graef war vor einigen Tagen in Hessen präsent – genau gesagt, in Taunusstein, auf einer Hausmesse des dort ansässigen Feinkost-Großhändlers „Fornara“. Ein Gastspiel, das in eine Kooperation münden soll, denn wenn es um die Bohne geht, liegen beide Firmen auf einer Wellenlänge.

Warum? Nun, ein ausgewogenes Feinkost-Sortiment kommt nicht ohne guten Kaffee aus – der wiederum perfekt zubereitet werden sollte – und dabei kommen die Neheimer ins Spiel: Graef ist nämlich nicht allein Marktführer bei hochwertigen Allesschneidern: Bereits seit 14 Jahren hat die heimische Manufaktur außerdem mehr als einen Fuß in der Tür zur Kaffee-Welt – mit seinen Siebträger-Espressomaschinen und Kaffeemühlen. Perfekter Botschafter auf diesem Gebiet ist Raffaele Iuliucci – Graefs „Hausbarista“ und im Jahr 2018 „Espresso Italiano Champion“.

Kaffee für Besucher

Im Taunus verwöhnte der Kaffee-Experte die Besucherinnen und Besucher der Hausmesse mit meisterhaften Kaffeekreationen, zubereitet mit dem „Flaggschiff“ unter den Graef-Siebträger-Maschinen: der „Contessa“. Dass die Bohnen mit passenden Kaffeemühlen aus Neheim – darunter die brandneue Premium-Mühle „CM 1012“ – gemahlen wurden, versteht sich von selbst.

Raffaele Iuliucci, Graef-Hausbarista und „Espresso Italiano Champion“ 2018, verwöhnt die Besucherinnen und Besucher der Hausmesse in Taunusstein mit seinen Kaffeekreationen. Foto: Graef / WP

Höchster Kaffeegenuss vom Experten zubereitet – und „garniert“ mit einer Fülle von Informationen sowie mit Wissenswertem rund um das Thema Kaffee, Siebträgermaschinen und Zubereitungstipps. Das kam nicht nur bei den Gästen sehr gut an, sondern auch bei der Fornara-Führungsspitze:

„Wir hätten uns keinen besseren Kaffee-Experten vorstellen können – Graef passt perfekt in unser Fornara-Premium Gourmet-Umfeld“, freut sich Christoph Mika.

Auch die Gäste hätten sich durchweg begeistert von den köstlichen Graef-Kaffee-Kreationen aus von Fornara gehandelten Kaffeebohnen gezeigt: „Wir würden uns sehr freuen, Graef auch nächstes Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, so der Geschäftsführer von Fornara weiter.

Entwicklung einer Partnerschaft

Damit liegt der Ball im Spielfeld der Neheimer – und diese nehmen ihn nicht nur auf, sondern verarbeiten ihn im Doppelpass:

In den kommenden Monaten möchte Graef mit Fornara nicht nur seine Spezialisierung auf hochwertige Genussmomente vertiefen, sondern auch medial zusammenarbeiten: „Die Entwicklung einer Partnerschaft mit unseren Premiumprodukten ist extrem spannend für uns“, formuliert es Christian Strebl.

Getreu dem Motto „vom Spezialisten mit Spezialisten für Spezialisten“ freue sich sein Arbeitgeber bereits jetzt auf „viele weitere kreative und inspirierende Genussmomente“, fügt der Chief Commercial Officer (CCO) der Gebrüder Graef GmbH & Co. KG hinzu.

Übrigens – Tradition verbindet: Während der Elektrogeräteher­steller aus Arnsberg schon mehr als 100 Jahre aktiv ist, agiert das mittelständische Import- und Handelsunternehmen aus Taunusstein seit 70 Jahren bundesweit als gut sortierter Partner des Fachhandels, des Großhandels und des Lebensmitteleinzelhandels. Wenn das nicht der Beginn der anfangs zitierten „wundervollen Freundschaft“ ist...

