Neheim: Großer Andrang beim Fresekenmarkt

Am Sonntag waren drei Figuren der beliebten Kinderfernsehserie „Paw Patrol“ in der Neheimer Fußgängerzone unterwegs und standen für Fotos mit ihren kleinen Fans zur Verfügung.

Neheim. Open-Air-Event am Wochenende bei Bilderbuchwetter - Veranstalter und Besucher ziehen positives Fazit.

„Zurück zur Normalität“ hieß es beim 42. Fresekenmarkt in Neheim am Wochenende.

Bei bestem Wetter flanierten die Besucher durch die Innenstadt. „Stimmung gut, Wetter gut, alles gut“, so das Fazit von City-Manager Conny Buchheister.

Nächstes Event im Blick Der 42. Fresekenmarkt in Neheim fand vom 8. bis 10. Oktober statt. Rund 70 Aussteller und Händler waren vor Ort. 150 Geschäfte hatten geöffnet, die Stadt mit 200 Chrysanthemenpuschen dekoriert. Aktives Neheim plant mit dem Weihnachtsmarkt samt Eisbahn nun das nächste große Event, ebenfalls unter Beachtung der Corona-Auflagen.

Etwa 150 Geschäfte waren geöffnet, rund 70 Schausteller und Händler waren vor Ort. „Auch viele Stammbeschicker sind dabei. Alle freuen sich, dass sie wieder auf die Straße können“, erzählte Conny Buch­heister.“ Es gab Kinder­karussells, Aktions- und Mitmachstände und eine Schlemmermeile. Spezielle Corona-Maßnahmen wurden für das Open-Air-Event nicht getroffen. Allein die Buden wurden – wie schon im Vorjahr – mit etwas mehr Abstand zueinander platziert, so dass es mehr Platz zwischen den einzelnen Anbietern gab. Auf dem Wochenmarkt gibt es jetzt keine Maskenpflicht mehr, auch die Schilder in der Innenstadt sollen am Montag abmontiert werden. „Die Leute wollen an die frische Luft und kaufen auch“, so Buchheister.

Eine elektrische Eisenbahn pendelte zwischen der Mendener Straße und dem Bexleyplatz. Foto: Diana Ranke / WP

Viele Besucherinnen und Besucher nutzten auch den verkaufsoffenen Sonntag, um sich mit der neuen Herbstmode einzudecken.

Für musikalische Unterhaltung sorgten am Samstag und Sonntag einige Bands und Kapellen, die sich an unterschiedlichen Stellen in der Innenstadt platzierten und zusätzlich für Stimmung sorgten. Verschiedene Vereine und Institutionen waren mit Informationsständen vertreten, und Interessierte konnten mit einer großen elektrischen Eisenbahn, die Platz für 15 Fahrgäste bot, auf einem Rundkurs zwischen der Mendener Straße und dem Bexleyplatz durch die Innenstadt fahren.

Highlight Heißluftballons

Ein echtes Highlight waren am Samstagnachmittag die rund sechs Meter hohen „Miniatur-Heißluftballons“ der Aktion Kinderherz, die auf dem Marktplatz bestaunt werden konnten.

Bei den Vorbereitungen vor dem Start konnten zahlreiche Kinder helfen und erfuhren so, „ wie das eigentlich funktioniert“, dass der Ballon sich in die Lüfte hebt.

Besonders spannend für die jungen Zuschauer: Ganz Mutige durften vorher ins Innere des Ballons krabbeln. Mit großen Augen konnten dann Kinder und auch manch Erwachsener mit verfolgen, wie der Ballon mit Fahrgästen – Plüschfiguren von Winnie Puuh und Tigger – in den blauen Himmel stieg.

Am Sonntag lockten der bunte Bauernmarkt und der verkaufsoffene Sonntag in die City. Nach einjähriger Unterbrechung fand diesmal auch der beliebte Kindertrödel wieder statt, der mit 40 Ständen ausverkauft war.

Einer der „Miniatur-Heißluft­ballons“ schwingt sich in die Lüfte. Foto: Diana Ranke / WP

Außerdem waren drei Figuren der beliebten Kinderfernsehserie „Paw Patrol“ in der Fußgängerzone unterwegs und standen für Fotos mit ihren kleinen Fans zur Verfügung.

Ein fast „normaler“ Fresekenmarkt also – mit vielen Angeboten und Aktionen, und damit ein großer Schritt in Richtung Normalität.

Mal wieder unter Leuten

Das kam auch bei den Besucherinnen und Besuchern gut an. „Klasse, dass der Fresekenmarkt stattfindet“, kommentierte Verena Klopsch aus Herdringen. „Es ist einfach toll, mal wieder Leute zu sehen“, brachte Daria Bula aus Neheim die Stimmung auf den Punkt, „und es ist toll, dass die Veranstalter sich getraut haben, mal wieder etwas Größeres zu machen.“