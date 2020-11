Neheim: Hebammen fordern längerfristige Corona-Regeln

Neheim. Corona verunsichert viele werdende Eltern: Neheimer Hebammen hoffen deshalb, dass das Hin und Her bei den Regeln bald vorbei ist.

Seit mehr als drei Jahrzehnten bringt Hebamme Helga Janßen Kinder zur Welt, doch ein so anstrengendes Jahr wie dieses hat sie in ihrer Berufslaufbahn noch nicht erlebt. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Regeln haben ihre Arbeit von Grund auf verändert.

Betreuung vor und nach der Geburt Helga Janßen hat die Hebammenpraxis Seidel 1999 eröffnet. Heute arbeitet sie gemeinsam mit zwei weiteren Hebammen zusammen, Regina Leifert und Edwina Trebing . Sie betreuen die Familien während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt . Mehr Informationen zum Team und zum Kursangebot unter hebammenpraxis-seidel.de

„Die körperliche Distanz bei der Arbeit ist schon schwierig“, sagt sie. „Wenn es einer Frau schlecht geht, kann man sie nicht mehr einfach in den Arm nehmen.“ Nähe, sowohl auf körperlicher als auch emotionaler Ebene zeichnet das Verhältnis zwischen Schwangeren und Hebamme eigentlich aus, jetzt muss es auf Abstand funktionieren.

Geburtsvorbereitung: Präsenzkurse sind wichtig

Den neuen Arbeitsalltag einzurichten hat Helga Janßen und ihre beiden Kolleginnen in der Neheimer Hebammenpraxis Seidel viele Arbeitsstunden und viel Kraft gekostet, vor allem weil sich die Vorschriften in den vergangenen Monaten mehrfach geändert haben. „Es ist wirtschaftlich belastend und sehr viel Organisationsaufwand“, sagt Janßen.

Ständig schwingt die Sorge mit, dass eine Schwangere oder gar eine der Hebammen positiv auf das Coronavirus getestet wird. Zudem gibt es immer wieder neue Rahmenbedingungen für den Kursbetrieb, der einen großen Teil der Arbeit in der Praxis ausmacht. Im Gegensatz zum ersten Lockdown dürfen dieses Mal weiterhin Präsenzkurse stattfinden. Geburtsvorbereitung, Babymassage und Co. nicht nur virtuell erleben zu können, sondern gemeinsam mit anderen Müttern, das ist für viele Frauen wichtig. Dabei entwickeln sich Freundschaften und der Austausch ist vor Ort viel persönlicher.

Welche Vorschriften nach dem November gelten werden, wissen die Hebammen noch nicht. „Es wäre schön, wenn wir mal Regeln bekommen, die dann auch langfristig gelten, damit wir in einen neuen Alltag finden können und eine Planungsgrundlage haben“, sagt Janßen.

Besuche der Hebamme im Wochenbett

Die Planungsgrundlage für Zahnärztin Dr. Stephanie Pohlmann-Höhn ist ein Stichtag Ende Januar, dann soll ihr zweites Kind zur Welt kommen. Welche Regeln dann im Kreißsaal gelten werden, weiß sie noch nicht, aber zwei Dinge sind ihr besonders wichtig: Dass ihr Mann bei der Geburt dabei sein kann und dass ihre Hebamme sie im Wochenbett zuhause besucht. „Ohne solche Hausbesuche wäre ich enorm verunsichert, auch wenn es mein zweites Kind ist“, sagt sie. Die Unterstützung einer Hebamme sei in diesem Lebensabschnitt enorm wichtig.

Janßen und ihr Team tun alles, um den Frauen auch in diesen Zeiten so viel Halt zu geben wie nur möglich. „Wir lassen uns weder unterkriegen, noch die Laune verderben“, sagt Janßen. „Wir schauen nach vorne.“ Und tatsächlich sehen die Hebammen auch einige positive Entwicklungen in der Pandemie: Die Familien hätten im Wochenbett deutlich mehr Ruhe und Zeit, weil das gesamte gesellschaftliche Leben einen Gang runtergefahren ist. Die Besuchszeiten im Krankenhaus langfristig wieder klarer zu begrenzen – das sei eine gute Idee.

