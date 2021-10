Neheim: Hochzeitsgäste schlagen Busfahrer – Streit eskaliert

Neheim. Eine Hochzeitsgesellschaft aus Neheim versperrt einem Busfahrer den Weg. Zwei Gäste werden handgreiflich. Mehrere Polizisten alarmiert.

Zwei Gäste einer Hochzeitsfeier in Neheim haben bei einem Streit einen Busfahrer geschlagen und ihn leicht verletzt. Der Mann rief am vergangenen Freitag am späten Nachmittag die Polizei zur Hilfe, als die Hochzeitsgesellschaft ihre Autos an der Straße „Zu den Gärten“ in Neheim abgestellt hatten und der Linienbus aufgrund dessen die Straße nicht passieren konnte.

Als der Busfahrer sich beschwerte, kam es zum Streit. Die Polizei konnte noch vor Ort die beiden 23- und 27-jährigen Tatverdächtigen aus Arnsberg feststellen. Die Personalien wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Während der Anzeigenaufnahme bedrohte einer der beiden Tatverdächtigen einen Zeugen. Auch hierzu wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Große Teile der Hochzeitsgesellschaft zeigten sich mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden. Durch den Einsatz mehrere Streifenwagen wurden die polizeilichen Maßnahmen schließlich durchgesetzt.

Auch interessant

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg