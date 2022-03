Neheim/Hüsten: Das Schadstoffmobil ist wieder auf Tour

Das Schadstoffmobil ist am Samstag, 5. März, im Bereich Neheim und Hüsten unterwegs.

Altreifen werden allerdings nur am Wertstoffbringhof an der Hüstener Straße angenommen - gegen eine Gebühr von 5 Euro-

Neheim/Hüsten. Das Schadstoffmobil der Stadt Arnsberg geht wieder auf Tour. Im Raum Neheim werden die Sammelstellen am kommenden Samstag, 5. März, angefahren. Angenommen werden u.a. Batterien und Akkus, Farben, ölhaltige Produkte und Chemikalien (Liste siehe unten). Die große mobile Schadstoffsammlung „Neheim“ macht am 5. März hier Station:

Herdringen, Parkstreifen vor der Grundschule, Neuer Weg 9-9.30 Uhr; Holzen, Parkstreifen vor der Schützenhalle, Vorm Lüer, 9.45 - 10.15 Uhr; Voßwinkel, Parkplatz Haarhofstraße, 10.45 - 11.15 Uhr; Bachum, Platz beim Feuerwehrgerätehaus, Zum Heimerich, 11.30 - 12 Uhr; Neheim, Moosfelde / Moosfelder Ring 12.15 -12.45 Uhr; Neheim, Containerplatz / Ackerstraße, 13.30 -14.15 Uhr; Hüsten, Ludgeriparkplatz, 14.30 -15 Uhr.

Altreifen werden nur am Wertstoffbringhof an der Hüstener Straße angenommen

Weitere Hinweise: Altreifen werden nur am Wertstoffbringhof an der Hüstener Straße 15 in Arnsberg, ohne Felge und gegen eine Gebühr von 5 Euro angenommen. Aktuelle Öffnungszeiten sind Mo. bis Fr. von 10 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 13.30 Uhr.

Das Schadstoffmobil der Stadt Arnsberg nimmt Folgendes an: Bleibatterien, Lithiumbatterien, Farben, Lacke und Klebstoffe, Lösungsmittelhaltige Produkte, Altöl (Rücknahme normalerweise durch den Handel), Reinigungsmittel, Mittel zur Schädlingsbekämpfung und zum Pflanzenschutz, Quecksilberhaltige Produkte, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Chemikalien, Spraydosen, Elektrokleingeräte (Kantenlänge maximal 40 x 40 cm).

Unbekannte Abfälle sind tabu für das Schadstoffmobil

Transport und Abgabe darf nur in geschlossenen Behältern und Gebinden erfolgen. Eine persönliche Abgabe ist nur direkt beim Fachpersonal des Schadstoffmobils möglich. Zudem gibt es eine Mengenbegrenzung: Abfall kann nur in einem Anlieferungsgefäß bis zu 30 Liter Fassungsvermögen oder bis zu einer Masse von 30 Kilogramm angenommen werden.

Das Schadstoffmobil nimmt keine unbekannten Abfälle an, diese können nur beim Wertstoffbringhof abgegeben werden.

