Neheim: In Tagespflege erobert Günni die Herzen der Senioren

Schon seit einigen Jahren bringt Antje Davidovic, Leiterin der drei Provita-Tagespflege-Einrichtungen, immer wieder mal ihren Hund „Günni“ in die Tagespflege mit. Die Senioren reagieren darauf mit großem „Hallo!“ und freuen sich, wenn sie den „American Bulldog“ streicheln können. Das rund 40 Kilogramm schwere Tier ist überhaupt nicht furchteinflößend - ganz im Gegenteil: Der neunjährige Rüde ist völlig ruhig und entspannt, wenn Fremde auf ihn zugehen.

Provita-Mitarbeiterin Antje Davidovic (links) bringt gern ihren "Günni", einen American Bulldog, in die Provita-Tagespflege am Neheimer Herbeckebach mit. Darüber freut sich auch Seniorin Waltraud Ricke. Foto: Martin Schwarz

Wenn Antje Davidovic mit „Günni“ zum Beispiel in die Morgenrunde der Neheimer Provita-Tagespflege „Herbeckebach“ kommt, werden demHund gleich von mehreren Frauen und Männern Hände entgegengestreckt. Gern lässt sich Günni streicheln und verbreitet ein Wohlgefühl unter den Senioren. Die examinierte Pflegefachkraft Antje Davidovic hat schon oft in der Tagespflege erlebt, wie Senioren der Kontakt mit einem Hund gut tut.

„Durch den Körperkontakt - das Streicheln - entspannt sich die Muskulatur des Menschen“, berichtet Antje Davidovic und erinnert an eine besondere Begegnung: „Ein Mann, der stets sehr verkrampft seine beiden Hände zusammengeballt unter sein Kinn hielt, begann sich zu entspannen, als er in Kontakt mit einem Hund kam.“ Die Hände entkrampften sich, so dass er schließlich aus geöffneter Hand einem Hund Leberwurst geben konnte.

Hund wird auf Aufgabe vorbereitet

Antje Davidovic betont, dass in der Tagespflege der Umgang mit einem Hund stets auf Freiwilligkeit beruht. Wer generell Hunde nicht mag, muss auch keinen streicheln. „In der Regel freuen sich aber die Senioren, wenn ich mit ,Günni’ oder mit mit meinem zweiten Hund ,Stöpsel’, ein American Staffordshire, komme“, erzählt Antje Davidovic. Auch wenn American Bulldog und American Staffordshire“ so genannte Listenhunde sind, ist dies kein Problem. Entsprechende Wesensprüfungen liegen vor. Wichtig ist natürlich auch, dass Antje Davidovic ein hervorragende Hundeführerin, die ihre Hunde sehr gut erzogen und auf ihre Aufgabe in der Tagespflege sehr gut vorbereitet Etwa 14 Tage hielt sich jeder der beiden Hunde zunächst in ihrem, an die Tagespflege angrenzendem Büro auf, um sich an Gerüche und Geräusche im Gebäude zu gewöhnen.

Arnsberg Hygienevorschriften sind zu beachten Eine Tagespflege, in der auch ein Hund zu Besuch kommt, hat Hygiene-Vorschriften zu beachten. Mitarbeiterinnen sowie Teilnehmer der Tagespflege haben auf Händehygiene nach dem Kontakt mit dem Tier und vor Beginn anderer Tätigkeiten zu achten. Für Besuchshunde müssen die regelmäßigen Impfungen und Entwurmungen durchgeführt worden sein und auch nachgewiesen werden können.

„Günni springt keine Menschen an. Er geht auf Menschen zu, die ihm die Hand entgegenstrecken. Leute, die sich abwenden, lässt er in Ruhe“, berichtet die Hundeführerin, die nur mit angeleintem Hund in die Seniorengruppe geht. „Der Kontakt mit Hunden fördert das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Senioren - in physiologischer, psychischer und sozialer Hinsicht“, betont Antje Davidovic und erinnert daran, dass viele Senioren nach Verlust ihres Ehepartners daheim allein in ihrer Wohnung leben. So entstehe nicht nur ein Bedürfnis nach sozialen Kontakten mit anderen Menschen, die eine Tagespflege in einer Seniorengruppe bieten könne. Es entstehe auch ein Bedürfnis nach mehr emotionaler Zuwendung, die ein Hund geben könne. „Der Hund zeigt Zuneigung gegenüber Menschen - völlig unabhängig von deren Beruf, Herkunft oder sozialem Status. „Dies steigert das emotionale Wohlbefinden der Senioren. Im Alter hat man nicht mehr oft jemand, der einen in den Arm nimmt“, beschreibt die Pflegefachkraft die Lebenssituation mancher alter Menschen.

Kognitive Anregungen

In Seniorengruppen hat Antje Davidovic daher auch schon erlebt, wie sich misslaunige Stimmungen schlagartig aufhellen können, wenn ein Hund mit ins Spiel kommt. „Der Hund ist auch förderlich, damit Senioren miteinander ins Gespräch kommen. Erinnerungen an Hunde würden wachgerufen und dann auch erzählt. „Manchmal bringen Hunde Menschen, die bisher sehr schweigsam in der Gruppe waren, auch wieder zum Sprechen“, berichtet Antje Davidovic. Der Umgang mit einem Hund sei in der Seniorengruppe auch kognitiv anregend, zumal wenn geistig demenzielle Beeinträchtigungen offenkundig seien.

Wichtig ist es Antje Davidovic, dass der Hund unter den Senioren etwas bewegt - sei es sprachlich, körperlich oder emotional. „Es geht nicht darum, dass der Hund etwas vorführen soll. Ich will kein Zirkustier haben, das Kunststückchen zeigt“, betont die tierliebe Enserin. Sie hatte deshalb viel Verständnis, als eine Seniorin nur dann in eine Tagespflege kommen wollte, wenn sie ihren Terrier mitnehmen dürfe. „Das haben wir dann ausprobiert - und es ging, und es läuft dann auch so weiter“, berichtet Antje Davidovic.