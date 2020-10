Die auch in Neheim lebende Unternehmerfamilie Muth trauert um Gisela Muth. Wie aus einer Todesanzeige in unserer Zeitung und aus Medienberichten hervorgeht, ist die als Society Lady bekannte Frau bereits am 19. Oktober dieses Jahren im Alter von nur 60 Jahren verstorben. Sie hinterlässt ihren Mann Hans-Georg und zwei Kinder. Beigesetzt wurde sie im engsten Familienkreis.

Die erst jetzt bekannt gewordene Nachricht der in Arnsberg bei öffentlichen Auftritten eher verhältnismäßig zurückhaltenden Gisela Muth sorgte in den Boulevardblättern des Landes für große Bestürzung. Dort fand sie stets große Resonanz, wurde als Society-Lady - was ihr persönlich nicht gefiel - bezeichnet und fiel durch glamourösen Kleidungsstil bei Partys, diversen Promi- und Charity-Galas auf. Auffälliger als am Arnsberger Wohnsitz unterwegs war sie in Düsseldorf.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Frau war aber vor allem auch erfolgreiche Unternehmerin und mehr als Unternehmer-Gattin. Sie brachte erfolgreich eine eigene Kosmetik-Linie heraus. Engagiert war sie stets auch für wohltätige Zwecke.

Zu Beginn des Jahres hatte sie noch öffentliche Auftritte beim Münchner Filmball. Zu Gast war sie auch in der TV-Show „Promi Shopping Queen“ mit Guido Maria Kretschmer. In der Modebranche und in der Promiszene war Gisela Muth bestens vernetzt. In Neheims Nachbarstadt Werl war sie ein gerngesehener Gast bei den jährlichen Promi-Partys vom weltweit erfolgreichen Werler Galeristen Heinrich Walentowski, bei denen auch Udo Lindenberg oder Otto Waalkes mit ihrem Freundeskreis feierten.